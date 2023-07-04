المصرية ميار شريف تودع بطولة ويمبلدون بالخسارة أمام ماساروفا

ودعت المصرية ميار شريف بطولة ويمبلدون للتنس من الدور الأول، بعد الخسارة أمام الإسبانية ريبيكا ماساروفا بنتيجة 7/5 و3/6 و7/6، اليوم الإثنين.

وامتدت المواجهة لساعتين و31 دقيقة.

وفي الدور المقبل ستواجه ماساروفا الفائز في مواجهة الإيطالية إليزابيتا كوكسياريتو والكولومبية كاميلا أوسوريو.

وقبل أيام أصبحت ميار شريف أول مصرية تحرز لقبا في بطولات التنس للمحترفات بتتويجها بلقب بطولة بارما المفتوحة، عقب فوزها 7/5 و6/3 على اليونانية ماريا ساكاري المصنفة السابعة عالميا.