ضربة موجعة للترجي.. موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية والقناة الناقلة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميا اليوم الأربعاء عن موعد سحب قرعة الأدوار التمهيدية لمسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 2025 ـ 2026 وتفاصيل الأدوار التمهيدية التي تسبق دور المجموعات في كلتا البطولتين.

ووفقا لما أكده الاتحاد الإفريقي (كاف)، ستجري مراسم سحب قرعة الأدوار التمهيدية (1) و(2) لكل من دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية يوم السبت 9 أغسطس على الساعة 13 بتوقيت مكة المكرمة وذلك في القاهرة.

وتم توزيع الأندية على تصنيفين الأول يضم الأندية الأعلى تصنيفا وهي التي ستستضيف مباريات الإياب في الدورين التمهيديين الأول والثاني على ملاعبها والثاني يضم الأندية الأقل تصنيفا.

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وأعفى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فريقين فقط من خوض منافسات الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا وهما الأهلي المصري وصن داونز الجنوب إفريقي.

وكان استبعاد الترجي التونسي، وصيف بطل إفريقيا لموسم 2023 ـ 2024 من قائمة الأندية التي لا تخوض الدور الأول وتتأهل مباشرة للدور الثاني والأخير قبل المجموعات، بمثابة المفاجأة الكبيرة والضربة الموجعة للترجي الذي اعتاد أن يبدأ السباق من الدور التمهيدي الثاني.

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وتبدأ قرعة الأدوار الإقصائية بسحب قرعة كأس الكونفدرالية على أن يتم المرور مباشرة بعد ذلك إلى سحب قرعة دوري أبطال إفريقيا، وتنقل قناة يوتيوب الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) مراسم القرعة مباشرة.

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وتنطلق منافسات الأدوار التمهيدية لدوري الأبطال والكونفدرالية في 19 سبتمبر 2025 بخوض ذهاب الدور الأول، على أن تقام مباريات العودة يوم 26 من الشهر ذاته.

وتبدأ مباريات الدور الإقصائي الثاني يوم 17 أكتوبر المقبل ذهابا وتدور مباريات الإياب يوم 24 من الشهر ذاته.

أما منافسات دور المجموعات في المسابقتين فتنطلق يوم 21 نوفمبر 2025، على أن تبدأ منافسات الأدوار الإقصائية الحاسمة (ربع النهائي) يوم 13 مارس 2026.