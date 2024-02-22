حقيقة اتفاق المنتخب الجزائري مع بيتكوفيتش لخلافة بلماضي

وانفصلت الجزائر عن المدرب بلماضي، في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد وداع الفريق لدور المجموعات بكأس الأمم عقب تعادلين مع أنجولا وبوركينا فاسو، والخسارة أمام موريتانيا، لتتذيل المجموعة الرابعة.

وقال صادي في تصريحات للتلفزيون الجزائري: "لم نتوصل، حتى الآن، إلى أي اتفاق مع أي مدرب، وما يشاع حول وجود اتفاق مع مدرب معين لا أساس له من الصحة".

وأضاف صادي: "الإعلان عن هوية المدرب الجديد سيكون في غضون الأسبوع المقبل".

وتداولت وسائل إعلام محلية أنباء حدوث اتفاق مع المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش لخلافة بلماضي في تدريب الجزائر.