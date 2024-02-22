حقيقة اتفاق المنتخب الجزائري مع بيتكوفيتش لخلافة بلماضي
نفى وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ما تردد عن التوصل إلى اتفاق مع السويسري فلاديمير بيتكوفيتش أو أي مدرب آخر، لتولّي تدريب المنتخب الأول عقب رحيل جمال بلماضي بعد الخروج من كأس الأمم الأفريقية في نسختها الأخيرة التي استضافتها كوت ديفوار.
وانفصلت الجزائر عن المدرب بلماضي، في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد وداع الفريق لدور المجموعات بكأس الأمم عقب تعادلين مع أنجولا وبوركينا فاسو، والخسارة أمام موريتانيا، لتتذيل المجموعة الرابعة.
وقال صادي في تصريحات للتلفزيون الجزائري: "لم نتوصل، حتى الآن، إلى أي اتفاق مع أي مدرب، وما يشاع حول وجود اتفاق مع مدرب معين لا أساس له من الصحة".
وأضاف صادي: "الإعلان عن هوية المدرب الجديد سيكون في غضون الأسبوع المقبل".
وتداولت وسائل إعلام محلية أنباء حدوث اتفاق مع المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش لخلافة بلماضي في تدريب الجزائر.
وأكد الصادي على هامش اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد المحلي، والذي شهد تكريم مجموعة من حكام النخبة خاصة الذين شاركوا في كأس الأمم الأفريقية الماضية، أن الاتحاد الجزائري للعبة مصمم على بدء الموسم المقبل باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد.
وأضاف: "نحن في الاتحاد الجزائري لكرة القدم مصممون على أن نبدأ الموسم المقبل بتقنية حكم الفيديو لمساعدة الحكام أكثر".
ودعا صادي الحكام إلى "التركيز أكثر في الدوري المحلي، وتجنب الوقوع في الأخطاء".