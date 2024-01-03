على رادار ريال مدريد وبرشلونة.. من هو فيديريكو ريدوندو؟

وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن فيديريكو لعب لأرجنتينيوس جونيورز 58 مباراة سجل فيها هدفين وصنع اثنين آخرين، ولعب 7 مباريات لمنتخب الأرجنتين تحت 23 عاما و7 مباريات لمنتخب تحت 20 عاما.

ونقلت شبكة "tycsports" الأرجنتينية أن ريال مدريد يتابع من كثب لاعب خط الوسط، علما أن والده لعب 6 سنوات في سانتياغو برنابيو وكان يلقب بـ"الأمير".

وفي الوقت الحالي، يتدرب فيديريكو ريدوندو تحت قيادة خافيير ماسكيرانو مع منتخب الأرجنتين تحت 23 عاما.

وذكرت "tycsports" أن اللاعب ليس في عجلة من الأمر بشأن الانتقال إلى ناد في أوروبا.