على رادار ريال مدريد وبرشلونة.. من هو فيديريكو ريدوندو؟
يتنافس ريال مدريد وبرشلونة وليفربول ومانشستر يونايتد على الأرجنتيني فيديريكو ريدوندو لاعب أرجنتينيوس جونيورز، البالغ من العمر 20 عاما.
وفيديريكو ريدوندو يلعب في خط الوسط وتبلغ قيمته السوقية 9 ملايين يورو، وينتهي عقده مع أرجنتينيوس جونيورز في 31 ديسمبر 2024.
وفيديريكو ريدوندو هو ابن فرناندو ريدوندو لاعب ريال مدريد وميلان السابق، ويلعب في نفس المركز الذي كان يلعب فيه والده.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن فيديريكو لعب لأرجنتينيوس جونيورز 58 مباراة سجل فيها هدفين وصنع اثنين آخرين، ولعب 7 مباريات لمنتخب الأرجنتين تحت 23 عاما و7 مباريات لمنتخب تحت 20 عاما.
ونقلت شبكة "tycsports" الأرجنتينية أن ريال مدريد يتابع من كثب لاعب خط الوسط، علما أن والده لعب 6 سنوات في سانتياغو برنابيو وكان يلقب بـ"الأمير".
وفي الوقت الحالي، يتدرب فيديريكو ريدوندو تحت قيادة خافيير ماسكيرانو مع منتخب الأرجنتين تحت 23 عاما.
وذكرت "tycsports" أن اللاعب ليس في عجلة من الأمر بشأن الانتقال إلى ناد في أوروبا.
في حين قال كريستيان مالاسبينا رئيس أرجنتينيوس جونيورز عن الاهتمام الأوروبي: "هناك العديد من المكالمات من الخارج ونحن نعطي الأولوية لهذا السوق لريدوندو".
وذكرت الشبكة ذاتها أنه إذا وصل عرض بقيمة 10 ملايين دولار فلن يكون أمام أرجنتينيوس جونيورز سوى فتح باب خروج فيديريكو ريدوندو.
يشار إلى أن فرناندو ريدوندو والد فيديريكو ريدوندو لعب لريال مدريد بين 1996 و2000 ونال مع الميرنغي لقبين في الدوري الإسباني ولقبين في دوري أبطال أوروبا ولقبا في كأس السوبر الإسباني ولقبا في كأس الإنتركونتيننتال، وحصل على جائزة أفضل لاعب في أوروبا للعام 2000.
كما لعب لميلان ونال معه لقبا في دوري أبطال أوروبا ولقبا في الدوري الإيطالي ولقبا في كأس إيطاليا.