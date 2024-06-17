الاتفاق يتحرك بشكل رسمي لحسم صفقة نجم النصر السعودي

وأكدت صحيفة"afriquesports" أن إدارة الاتفاق قدمت عرضًا لنظيرتها النصر لشراء عقد اللاعب الإيفواري مقابل 18 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ما زالت المفاوضات جارية بين الطرفين حتى الآن؛ من أجل التوصل إلى اتفاق مناسب.

وتأمل إدارة نادي الاتفاق إقناع مسؤولي النصر بالاحتفاظ بخدمات اللاعب الإيفواري خلال الموسم المقبل، بعد نهاية فترة إعارته.