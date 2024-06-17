الاتفاق يتحرك بشكل رسمي لحسم صفقة نجم النصر السعودي
تحركت إدارة الاتفاق السعودي بشكل رسمي للتعاقد مع أحد نجوم فريق النصر بداية من الموسم المقبل.
ويسعى الاتفاق، بقيادة مديره الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد ، لدعم صفوفه بصفقات مميزة في الموسم المقبل.
وتقدم نادي الاتفاق بعرض إلى نادي النصر لشراء عقد لاعبه الإيفواري سيكو فوفانا بصفة نهائية.
ولعب فوفانا، صاحب الـ 29 عامًا، على سبيل الإعارة مع الاتفاق خلال النصف الثاني من الموسم الماضي بعد رحيله عن النصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وأكدت صحيفة"afriquesports" أن إدارة الاتفاق قدمت عرضًا لنظيرتها النصر لشراء عقد اللاعب الإيفواري مقابل 18 مليون يورو.
وأشارت الصحيفة إلى أنه ما زالت المفاوضات جارية بين الطرفين حتى الآن؛ من أجل التوصل إلى اتفاق مناسب.
وتأمل إدارة نادي الاتفاق إقناع مسؤولي النصر بالاحتفاظ بخدمات اللاعب الإيفواري خلال الموسم المقبل، بعد نهاية فترة إعارته.
وكشفت تقارير صحفية، في وقت سابق، أن فوفانا منفتح لفكرة البقاء مع الاتفاق بعد نهاية تجربة الإعارة.
ويرتبط النجم الإيفواري بعقد رسمي حتى يونيو 2026 مع النصر، الذي انضم إليه في يوليو الماضي، قادماً من لانس الفرنسي الذي كان يلعب له منذ أغسطس 2020.