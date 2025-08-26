logo
سر تراجع الهلال السعودي عن ضم نجم القادسية

لاعبو الهلال السعودي في التدريباتالمصدر: حساب الهلال عبر إكس
إرم نيوز
26 أغسطس 2025، 7:50 م

تراجع نادي الهلال السعودي عن إبرام صفقة قوية لتدعيم صفوفه في الانتقالات الحالية.

وأبرم الهلال عدة صفقات قبل بدء منافسات الموسم بالتعاقد مع الفرنسي ثيو هيرنانديز ظهير أيسر ميلان الإيطالي، بجانب الأوروغوياني داروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي، وعبد الكريم دارسي جناح الأهلي السعودي، وعلي لاجامي مدافع النصر.

 وبحسب الإعلامي حمد الصويلحي، فإن الهلال كان في طريقه للتفاوض بصفة رسمية لضم أحمد الكسار نجم وحارس مرمى القادسية والمنتخب السعودي لضمه في الموسم الجديد.

 وكتب الصويلحي عبر منصة إكس: "اللاعب تعرض لإصابة قبل مواجهة الأهلي الماضية في بطولة السوبر ستغيبه لفترة طويلة وقد يضطر لإجراء عملية جراحية في موضع الإصابة".

ويسعى الهلال لتدعيم مركز حراسة المرمى، خاصة أن المغربي ياسين بونو الحارس الأساسي للفريق سيلتحق بمنتخب بلاده للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي يستضيفها المغرب خلال الفترة بين 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

 ويضم الهلال بين صفوفه 3 حراس مرمى بخلاف بونو، هم: محمد اليامي وأحمد أبو رسن وعبدالله الغامدي.

ورحل عن صفوف الهلال الحارس المخضرم محمد العويس عقب نهاية عقده وانضم إلى نادي العلا.

