تشافي: برشلونة أظهر عقلية الفوز في دوري أبطال أوروبا
قال تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، إن فريقه أظهر عقلية الفوز في دوري أبطال أوروبا بعد عودته إلى مراحل خروج المغلوب في أرفع مسابقة للأندية في القارة للمرة الأولى في ثلاثة مواسم، أمس الثلاثاء.
وسجل كلٌّ من جواو كانسيلو وجواو فيلكس هدفًا، ليقودا برشلونة للفوز 2-1 على ضيفه بورتو ليرفع متصدر المجموعة الثامنة رصيده إلى 12 نقطة من خمس مباريات.
وسيكون التعادل مع أنتويرب، الذي ودع المنافسات بالفعل، في المباراة الأخيرة بالمجموعة كافيًا ليحسم برشلونة الصدارة.
وقال تشافي: "كنا بحاجة إلى هذا الأمر بعد عامين، كان رد فعلنا جيدًا وأظهرنا عقلية الفوز في بضع مناسبات.
"كانت هذه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح وتعني الكثير للنادي.
"هذا هو أول أهدافنا التي حققناها في دوري أبطال أوروبا. عزز ثقتنا في أنفسنا خاصة اللاعبين".
ويأتي انتصار أمس الثلاثاء في أعقاب تعادل مخيب للآمال 1-1 مع رايو فايكانو في الدوري الإسباني وهي نتيجة جعلت برشلونة يتراجع للمركز الرابع بفارق أربع نقاط عن غريمه الأزلي ريال مدريد.
وأشار المدرب الإسباني: "ينتابنا شعور بالسعادة بعد أداء المهمة بشكل جيد. يحرز الفريق تقدمًا والسعادة لا تسعني.
"لا يمكنك مطلقًا حل جميع المشاكل في برشلونة لكنه يوم لتهنئة الفريق والنادي على التقدم".
وأردف: "هناك الكثير من الأشياء التي يجب تحسينها بالطبع. علينا أن نتحلى بالتواضع. قمنا ببعض الأشياء بشكل جيد للغاية والبعض الآخر لم يكن كذلك".
وعبَّر عن أمله في أن يكون الفوز نقطة تحول.
ويستضيف برشلونة ضيفه أتلتيكو مدريد في الدوري، يوم الأحد المقبل.