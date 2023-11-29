تشافي: برشلونة أظهر عقلية الفوز في دوري أبطال أوروبا

قال تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، إن فريقه أظهر عقلية الفوز في دوري أبطال أوروبا بعد عودته إلى مراحل خروج المغلوب في أرفع مسابقة للأندية في القارة للمرة الأولى في ثلاثة مواسم، أمس الثلاثاء.

وسجل كلٌّ من جواو كانسيلو وجواو فيلكس هدفًا، ليقودا برشلونة للفوز 2-1 على ضيفه بورتو ليرفع متصدر المجموعة الثامنة رصيده إلى 12 نقطة من خمس مباريات.

وسيكون التعادل مع أنتويرب، الذي ودع المنافسات بالفعل، في المباراة الأخيرة بالمجموعة كافيًا ليحسم برشلونة الصدارة.

وقال تشافي: "كنا بحاجة إلى هذا الأمر بعد عامين، كان رد فعلنا جيدًا وأظهرنا عقلية الفوز في بضع مناسبات.

"كانت هذه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح وتعني الكثير للنادي.

"هذا هو أول أهدافنا التي حققناها في دوري أبطال أوروبا. عزز ثقتنا في أنفسنا خاصة اللاعبين".