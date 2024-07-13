ريال مدريد يكرر سيناريو كريستيانو رونالدو مع مبابي

اتخذ نادي ريال مدريد الإسباني قرارًا مهمًا قبل بداية الموسم المقبل بشأن نجمه كيليان مبابي المنضم حديثًا للفريق.

وتعاقد ريال مدريد مع مبابي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة طال انتظارها بعد رفض إدارة الفريق الباريسي رحيل اللاعب مرات عديدة إلى صفوف العملاق الإسباني.

وودع مبابي برفقة منتخب فرنسا منافسات كأس الأمم الأوروبية المقامة حاليًا في ألمانيا على يد إسبانيا بنتيجة 2-1 في دور الأربعة للبطولة.

ومن المقرر أن يلتحق مبابي بتدريبات ريال مدريد استعدادًا لخوض منافسات الموسم المقبل مع فريقه الجديد.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن قرار مهم في ريال مدريد بشأن مبابي يتمثل في إعداد برنامج بدني مكثف وخاص من جانب المعد البدني بينتوس.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا البرنامج تم إعداده من قبل للبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الأسبق حين انضم للفريق.

ويستهدف هذا البرنامج وصول مبابي لأفضل جاهزية بدنية في أقل وقت ممكن ليبدأ الموسم الجديد بأفضل صورة ممكنة.

ولعب رونالدو بقميص ريال مدريد في الفترة بين 2009 إلى 2018، وساهم في تحقيق العديد من الألقاب المحلية والقارية.

ويعد رونالدو مثلًا أعلى لمبابي الذي اعتبر اللعب لريال مدريد أحد أحلام طفولته كما نشر صورة تجمعه بالنجم البرتغالي خلال تواجده مع الفريق الإسباني.