كيف أثرت قواعد غرفة تبديل الملابس على موسم ليفربول؟

وفي الواقع، ساعدت البداية الإيجابية لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن من المفترض أنه لوحظ أن اللاعبين يبدون أكثر استرخاءً.

وقبل المباريات، يجري فان دايك اجتماعا جماعيا، وتم اتخاذ هذه الخطوة لنقل حديث حماسي مثير لزملائه في الفريق، ما ساعد أيضًا في رفع الأجواء في اللحظات التي تسبق انطلاق المباريات في آنفيلد.

وأشارت "ديلي إكسبريس" إلى أن فان دايك ليس قائدًا صاخبًا، ويعرف زملاؤه متى يستمعون عندما يصدر تعليمات أثناء التدريب والمباريات.

وتمتع ليفربول ببداية إيجابية للموسم، حيث خسر مباراة واحدة فقط من أصل 13 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وساعد هدف التعادل الرائع الذي سجله ألكسندر أرنولد في التعادل 1/1 يوم السبت مع مانشستر سيتي في إثبات أن الريدز قد تجاوز المستوى الكارثي للموسم الماضي.