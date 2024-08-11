كشفت تقارير صحفية أن مسؤولي كريستال بالاس فتحوا خطوط اتصال مع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول؛ لمحاولة ضمه خلال هذا الميركاتو الصيفي الحالي، في ظل قرب انتهاء عقده مع "الريدز".

ويتبقى في عقد محمد صلاح مع ليفربول موسم واحد فقط حتى 30 يونيو 2025، وبالتالي قد يرحل مجانًا في هذا التاريخ إذا لم يمدد مع الفريق الإنجليزي.

وارتبط اسم اللاعب المصري بالانتقال إلى الدوري السعودي منذ الصيف الماضي، وخاصة من الاتحاد الذي سبق وقدم له عرضًا ضخمًا يقال إنه وصل إلى 175 مليون يورو، ولكن فضل الاستمرار باللعب في الدوري الإنجليزي.

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ووفقًا لما ذكرته مصادر لموقع "Football Insider"، فإن صلاح ليس في عجلة من أمره لمغادرة ليفربول قبل 31 أغسطس، على الرغم من اهتمام الأندية السعودية بضمه.

وأشار التقرير إلى أن الأندية السعودية لا تزال حريصة على إبرام صفقة الدولي المصري، ولكن المدرب آرني سلوت مصمم على إبقاء صلاح في النادي.

ويريد سلوت العمل مع صلاح في الموسم الجديد وهي رغبة متبادلة، ولكن موقف النادي مختلف؛ لأنه حسب التقرير فهو مستعد لسماع العروض حتى اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي.

وأفاد الموقع، أن ليفربول على استعداد لتلقي عروض من أجل صلاح في الأيام الأخيرة من نافذة الانتقالات الصيفية، إذ من الممكن أن يقبل عرضًا يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني.

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وذكر التقرير، أن مسؤولي كريستال بالاس الإنجليزي أجروا محادثات مع اللاعب المصري لمحاولة ضمه خلال هذا الصيف.

وشارك صلاح منذ انضمامه إلى ليفربول في عام 2017، في 349 مباراة، وسجل خلالها 211 هدفًا، وفاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى كثير من الجوائز المحلية والفردية.