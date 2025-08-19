نادٍ سعودي يتعاقد مع "يوتيوبر" لحراسة مرماه (صور)

أثار نادي الرياض الناشط في الدوري السعودي للمحترفين جدلاً واسعاً بعد أنباء تعاقده مع صانع محتوى عبر موقع "يوتيوب" لتدعيم مركز حراسة المرمى.

ونشر اليوتيوبر الشهير ريان أوسمز عبر حسابه بمنصة إكس صوراً لتوقيعه عقوداً رسمية مع نادي الرياض معلناً انتقاله إلى صفوف الفريق.

وكتب ريان في تغريدته: "سعيد بتوقيعي مع نادي الرياض.. إن شاء الله يكون موسم مليء بالإنجازات وشكراً لكم على الدعم والتحفيز.. ولن يتم الإفصاح عن مبلغ العقد".

ريان اوسمنز يوتيوبر سعودي يمتلك قناة على يوتيوب وقام بانشاء سلسلة اسمها "الاحتراف" عبر حلقات أذاعها بقناته، وهدفه أن يصبح حارس كرة قدم في الملاعب السعودية.

اللافت أن نادي الرياض لم يعلن الصفقة رسمياً بينما انتشرت ردود فعل واسعة حول هذا التعاقد عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويبلغ ريان 27 عاماً ولم يعلن من قبل أنه لعب كرة القدم على المستوى الاحترافي في أي فريق.

وتوقع المتابعون أن يكون الأمر على سبيل الدعاية للنادي وليس صفقة حقيقية ولكن لم يصدر عن نادي الرياض أي تعليق رسمي حول الأمر.