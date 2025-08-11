البائعة التي أصبحت "براند".. من هي جورجينا زوجة كريستيانو رونالدو؟ (صور)

في أحد متاجر الأزياء الفاخرة بالعاصمة الإسبانية مدريد، لم تكن الشابة الإسبانية جورجينا رودريغيز تعلم أنها ستكون على موعد مع حدث فارق سيغير حياتها ويحولها من الهدوء والبساطة إلى عالم الشهرة والأضواء.

قبل 9 أعوام كاملة، صعد اسم الإسبانية جورجينا بقوة وأصبح معروفاً لمتابعي كرة القدم وتخطت حدود عالم الرياضة إلى شهرة عالمية بعد ارتباطها بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

في عام 2016، زار كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني متجر "غوتشي"، ولفتت انتباهه تلك البائعة النشطة التي دخلت في حديث قصير معه لمساعدته في شراء ما يريد قبل أن يتحول الأمر إلى قصة حب مثيرة أصبحت حديث العالم.

وأعلنت جورجينا زواجها رسمياً من رونالدو بعد 9 سنوات من علاقة رائعة نالت متابعة كبيرة من عشاق الساحرة المستديرة.

وأنجبت جورجينا ابنتين من كريستيانو رونالدو هما آلانا (7 سنوات)، وبيلا (3 سنوات).

من هي جورجينا؟

وُلدت جورجينا رودريغيز في الأرجنتين عام 1994 لأب أرجنتيني وأم إسبانية ولكنها انتقلت بعد عام واحد رفقة عائلتها إلى إسبانيا واستقرت في مدينة جاكا بمقاطعة هويسكا.

وبدأت جورجينا رودريغيز دراسة الباليه الكلاسيكي في مرحلة الطفولة قبل أن تنتقل إلى العاصمة الإسبانية مدريد حين كان عمرها 18 عاماً من أجل توفير الأموال لمساعدتها في المعيشة.

وحصلت جورجينا على وظيفة مبيعات في متجر غوتشي وبعد شهور قليلة التقت مع رونالدو في حدث يبدو فارقاً بعدما ارتبطت بأسطورة كرة القدم.

جورجينا.. براند عالمي

تنال جورجينا متابعة أكثر من 50 مليون شخص على إنستغرام كما أنها استثمرت الشعبية الضخمة التي تملكها والتي جعلتها شريكًا دعائيًا مرغوبًا من أكبر العلامات التجارية، وحولت اسمها إلى "براند" عالمي.

وبعد ارتباط اسم جورجينا رودريغيز برونالدو اتجهت إلى عالم الأزياء والموضة وأصبحت بطلة حملات إعلانية لماركات غوتشي وبرادا وشانيل كما ظهرت على أغلفة الإصدارات الدولية لمجلة فوغ وهاربر بازار وإيل.

وفي مارس 2024، سارت جورجينا على منصة عرض أزياء فيتيمنتس النسائية في أسبوع الموضة في باريس، وارتدت فستانًا أحمر يحمل الرقم سبعة إشارة إلى رقم القميص المفضل لرونالدو.

وأطلقت جورجينا شراكة مع علامات تجارية مرموقة في مجال التجميل خلال حملات إعلانية عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي كما بدأت حملات ترويجية لأزياء رياضية.

وشاركت جورجينا في بطولة المسلسل الوثائقي "أنا جورجينا" عبر منصة نتفليكس، والذي أتاح للجمهور فرصة الاطلاع على كواليس حياتها ومسيرتها المهنية وعائلتها.