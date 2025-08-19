باريس ردا على رسالة نتنياهو: فرنسا لا تحتاج دورسا في محاربة معاداة السامية

logo
رياضة

عرفت النجومية تحت ظلاله.. حساب النصر يصعق بنزيما بصورة رونالدو

عرفت النجومية تحت ظلاله.. حساب النصر يصعق بنزيما بصورة رونالدو
كريستيانو رونالدو يحتفل وخلفه بنزيماالمصدر: حساب النصر عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
19 أغسطس 2025، 4:50 م

وجّه الحساب الرسمي لنادي  النصر رسالة قوية بعد فوز فريقه على حساب الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم.

وتغلب النصر على الاتحاد بنتيجة 2-1، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت في هونغ كونغ.

أخبار ذات علاقة

بعشرة لاعبين.. فيليكس ورونالدو يقودان النصر لنهائي السوبر السعودي (فيديو)

بعشرة لاعبين.. فيليكس ورونالدو يقودان النصر لنهائي السوبر السعودي (فيديو)

 وقطع فريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تذكرة التأهل للمباراة النهائية المقررة يوم السبت المقبل ضد الفائز من مواجهة الأهلي والقادسية.

ونشر حساب النصر عبر منصة إكس تغريدة تحمل صورة لرونالدو وبجواره الفرنسي كريم بنزيما قائد الاتحاد.

أخبار ذات علاقة

رجل مباراة النصر والاتحاد في السوبر السعودي

رجل مباراة النصر والاتحاد في السوبر السعودي

 وعلق حساب النصر قائلاً: "عرف النجومية تحت ظلاله فظن اليوم أنه سيكون الأفضل".

وجاءت هذه الرسالة للنجم الفرنسي بنزيما الذي تألق في صفوف ريال مدريد الإسباني أثناء لعبه بجوار رونالدو في قيادة هجوم الفريق المدريدي.

b07a38b7-1523-496d-98a7-f970233d6f43

ورد حساب النصر على التصريحات التي أطلقها بنزيما في المؤتمر الصحفي قبل المباراة حين أكد أن الأفضل هو من سيفوز بالمباراة.

أخبار ذات علاقة

5 أشياء دمرت العلاقة.. لماذا انهارت صداقة كريستيانو رونالدو وبنزيما؟

5 أشياء دمرت العلاقة.. لماذا انهارت صداقة كريستيانو رونالدو وبنزيما؟

 يشار إلى أن رونالدو صاحب الـ 40 عاماً قد جدد عقده مؤخراً مع النصر حتى صيف 2027.

ويأمل القائد البرتغالي بالتتويج بأول لقب محلي في مشواره مع النصر منذ انضمامه للفريق في شهر يناير 2023.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC