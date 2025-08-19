عرفت النجومية تحت ظلاله.. حساب النصر يصعق بنزيما بصورة رونالدو

وجّه الحساب الرسمي لنادي النصر رسالة قوية بعد فوز فريقه على حساب الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم.

وتغلب النصر على الاتحاد بنتيجة 2-1، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت في هونغ كونغ.

وقطع فريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تذكرة التأهل للمباراة النهائية المقررة يوم السبت المقبل ضد الفائز من مواجهة الأهلي والقادسية.

ونشر حساب النصر عبر منصة إكس تغريدة تحمل صورة لرونالدو وبجواره الفرنسي كريم بنزيما قائد الاتحاد.

وعلق حساب النصر قائلاً: "عرف النجومية تحت ظلاله فظن اليوم أنه سيكون الأفضل".

وجاءت هذه الرسالة للنجم الفرنسي بنزيما الذي تألق في صفوف ريال مدريد الإسباني أثناء لعبه بجوار رونالدو في قيادة هجوم الفريق المدريدي.

ورد حساب النصر على التصريحات التي أطلقها بنزيما في المؤتمر الصحفي قبل المباراة حين أكد أن الأفضل هو من سيفوز بالمباراة.

يشار إلى أن رونالدو صاحب الـ 40 عاماً قد جدد عقده مؤخراً مع النصر حتى صيف 2027.

ويأمل القائد البرتغالي بالتتويج بأول لقب محلي في مشواره مع النصر منذ انضمامه للفريق في شهر يناير 2023.