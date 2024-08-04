كشفت تقارير إعلامية، بأن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غاضب بشدة من محمد مجدي أفشة لاعب الفريق، بسبب تصرفات اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

وتواجد أفشة على مقاعد البدلاء، خلال فوز الأهلي 4-صفر على ضيفه المقاولون العرب مساء يوم الأحد في مباراة مؤجلة من الجولة 23 للدوري المصري، رغم تألقه خلال الفترة الماضية.

وقالت قناة "النهار" المصرية إن: "غضب كولر يأتي بسبب تحذيره للاعب أكثر من مرة، وهو ما لا يلتزم به أفشة".

ولم تفسر القناة ما هي تصرفات أفشة التي أغضبت كولر، ولكنها أكدت أن اللاعب قد يعود إلى المباريات الفترة المقبلة.

يذكر أن أفشة قد ظهر غاضبًا بعد قرار مدربه السويسري مارسيل كولر باستبداله الأسبوع الماضي أمام سيراميكا.

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وفاز الأهلي مساء الأحد على المقاولون العرب، وحقق الفوز رقم 19 على التوالي في الدوري، وهو رقم قياسي في المسابقة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة من 30 مباراة ويتصدر بفارق خمس نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي فاز 2-1 على زد إف.سي في مباراة أقيمت بالتوقيت نفسه.

ويحتاج الأهلي إلى نقطة واحدة من أربع مباريات متبقية له حتى يتوج رسميًا باللقب.

وتوقف رصيد المقاولون عند 25 نقطة في المركز قبل الأخير، وتتبقى له مباراتان ويحتاج إلى معجزة للبقاء في المسابقة.

وأجل بيراميدز تتويج الأهلي باللقب بفوزه 2-1 على زد.