مانشستر يونايتد يخطط لضم ميسي ونيمار هذا الصيف

وترى إدارة النادي الإنجليزي أن وجود نيمار سيسهل من مهمة الحصول على توقيع ميسي؛ بسبب العلاقة الجيدة التي تجمع الثنائي منذ أن تزاملا سويًا في برشلونة.

ويسعى يونايتد لاتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام في مشروعه لإعادة بناء النادي الذي سيلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويريد العودة ليكون المنافس الرئيسي في الدوري الممتاز.

يذكر أن قائد الأرجنتين، الذي سيبلغ عامه الـ 36 الشهر المقبل، تلقَّى عرضًا رسميًا من الهلال السعودي، في ظل أنه لم يمدد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية.

ولم يحصل ميسي على أي عروض رسمية حتى الآن، باستثناء العرض السعودي الضخم.