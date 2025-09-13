الموعد والقنوات الناقلة لنزال تيرنس كروفورد وكانيلو ألفاريز

ينتظر عشاق عالم الملاكمة نزالا تاريخيا بين الثنائي المكسيكي ساؤول "كانيلو" ألفاريز والأمريكي تيرنس كروفورد، المقرر لها، فجر الأحد، على حلبة ملعب أليغيانت، ضمن فعاليات موسم الرياض 2025.

وشهدت مدينة لاس فيغاس، اليوم السبت، إقامة مراسم الوزن الرسمي لجميع الملاكمين المشاركين في أمسية الملاكمة الكبرى، وسط حضور جماهيري وإعلامي ضخم؛ إذ نجح جميع الملاكمين في تجاوز اختبارات الوزن دون أي عقبات.

أخبار ذات علاقة وفاة جاسم دلاوري نجم الملاكمة الإيراني بعد معاناة مع السرطان

وقال تيرنس كروفورد إنه يستوعب ضخامة مواجهته المرتقبة مع كانيلو ألفاريز في لاس فيغاس، ووصفها بأنها "أكبر نزال ملاكمة منذ عقد"، وذلك في سعيه لأن يصبح أول ملاكم ذكر يتوج بلقب بلا منازع في ثلاث فئات وزن مختلفة.

وأكد كروفورد الذي سيواجه ألفاريز على لقب وزن فوق المتوسط، أن استعداداته ظلت مستمرة رغم اضطراره إلى الارتقاء في فئتين من الوزن لتحدي النجم المكسيكي في نزال سيبث مباشرة على منصة نتفليكس.

ويحاول كروفورد الذي لم يهزم في مسيرته وحقق 41 انتصارا منها 31 بالضربة القاضية، أن يصبح أول ملاكم ذكر يتوج بلقب بلا منازع في ثلاث فئات وزن مختلفة.

ووافق ألفاريز الذي يمتلك سجلا من 63 انتصارا 39 منها بالضربة القاضية، وتعادلين وخسارتين، سريعا على ذلك.

وقال: "إنه نزال ضخم. إذا لم أكن مخطئا، فهو أكبر نزال في الملاكمة الآن بسبب كل شيء. إنه سيبث على نتفليكس. وهو نزال مكسيكي ضد أمريكي".

وتعد منصة "نتفليكس" هي الناقل الحصري والرسمي لنزال القرن بين كانيلو وكروفورد، حيث من المقرر أن تنطلق المواجهة الساعة الرابعة فجر يوم الأحد.