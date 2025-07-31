الرجل المناسب.. الدعيع يطالب الوليد بن طلال بدعم أسطورة الهلال لرئاسة النادي

وجه محمد الدعيع، أسطورة حراسة مرمى الهلال السعودي السابق، رسالة إلى الوليد بن طلال، العضو الشرفي الذهبي للنادي، بشأن ضرورة دعم أحد اللاعبين السابقين ليعود لرئاسة النادي مرة أخرى بعد تأكد رحيل فهد بن نافل عن منصبه.

وقرّر بن نافل الرحيل عن فريق الهلال بعد أن تولى المهام الإدارية لقرابة 6 أعوام، وتحديدًا بين عامي 2019 و2025.

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وعلى هامش إعلان عدم ترشحه لولاية جديدة، وجّه فهد بن نافل عبر حسابه في منصة "إكس" رسائل شكر إلى نادي الهلال وجماهيره وبعض الشخصيات، من بينهم الوليد بن طلال.

من جانبه، استعرض الأمير الوليد بن طلال الإنجازات الّتي حققها الهلال تحت قيادة بن نافل، منها تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك وكأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا، إضافة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

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وقال الوليد بن طلال: "6 أعوام من رئاسة فهد بن نافل لنادي الهلال البطل العظيم، أفضل رئيس لناد رياضي، على مدى تاريخ الرياضة، المسيرة ماشية لرفع راية الوطن".

وكانت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، أعلنت عن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجالس إدارات المؤسسات غير الربحية لأندية الهلال والاتحاد والنصر والأهلي، بداية من الأحد الماضي، على أن يغلق الباب، مساء اليوم الخميس.

ويعد من أبرز المرشحين لخلافة بن نافل، هو حمد المالك، عضو مجلس إدارة شركة الهلال غير الربحية، والذي يحظى بدعم كبير، فيما أشارت تقارير أخرى إلى احتمالية ترشح الأمير نواف بن سعد؛ رئيس النادي الأسبق، مجددًا.

ولكن الدعيع كان له رأي آخر، حيث دعم عودة سامي الجابر، أسطورة النادي، لرئاسة القلعة الزرقاء مجددًا.

وقال الدعيع عبر حسابه على منصة "إكس": "بعد الرئيس الذهبي (بن نافل) لا بدَّ أن يأتي رئيس لهذا الكيان العظيم، هذا هو الرجل المناسب في المكان المناسب، في هذه المرحلة يحتاج الزعيم لرجالاته وأنا واثق أن سامي الجابر سيقود الهلال إلى البطولات والإنجازات".

وأضاف: "كلي ثقة برجالات الهلال وأثق أن الأمير الوليد بن طلال محبوب الهلاليين لن يتخلى عن دعم الهلال أبدًا".