كم طلب بايرن ميونخ لبيع كومان لنادي النصر السعودي؟

دخل نادي النصر السعودي في مفاوضات قوية لحسم صفقة التعاقد مع الفرنسي كينغسلي كومان، جناح بايرن ميونخ، خلال الصيف الحالي.

وبحسب تقارير صحفية أخيرة، فإن النصر السعودي قدّم عرضا مغريا لضم كومان.

ويتضمن عرض النصر راتباً سنوياً صافياً لكومان يتراوح بين 20 و25 مليون يورو.

وأبدى نادي بايرن ميونخ، انفتاحه على فكرة رحيل كومان إلى دوري روشن للمحترفين، خاصةً بعد تأمين مركز الجناح بالتعاقد مع الكولومبي لويس دياز من ليفربول، في الميركاتو الحالي.

ووفقا للتقارير، فإن بايرن ميونخ طلب الحصول على مبلغ قدره 35 مليون يورو مقابل انتقال الجناح الأيسر الفرنسي إلى النصر السعودي.

ولم يحسم كومان قراره النهائي بشأن العرض السعودي، حيث أُبلغ نادي بايرن بالمفاوضات الدائرة، دون أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

وأكدت التقارير أن اللاعب لا يزال يدرس خياراته المستقبلية بعناية قبل اتخاذ أي خطوة حاسمة.

وضم النصر حتى الآن نادر الشرائي، وعبد الملك الجابر، والبرتغالي جواو فيليكس، قبل بداية الموسم الجديد، كما بات على أعتاب التعاقد مع المدافع الإسباني إينيغو مارتينيز بشكل مجاني من برشلونة.

ويستهل النصر الموسم الجديد بلقاء الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي والمقرر إقامته في هونغ كونغ، يوم 19 أغسطس الجاري.

كومان صاحب الـ 29 عاما انضم لبايرن ميونيخ في 2017 قادما من يوفنتوس بشكل نهائي.

وخاض خلال مسيرته مع البافاري 339 مباراة سجل خلالها 72 هدفا وصنع 71.