تلقيا مكالمة.. نجما الأهلي المصري يرفضان الظهور مع مدحت شلبي

رفض الثنائي شريف عبد الفضيل ومحمد بركات، نجما الأهلي السابقان والمحللان بقنوات MBC مصر، الظهور في برنامج "مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، بعد أن كانا بالفعل داخل مقر القناة.

أخبار ذات علاقة الخطيب تجاهل الرد عليه.. مدحت شلبي يدرس خطوة مفاجئة بعد بيان الأهلي المصري

أزمة مدحت شلبي مع محمود الخطيب بدأت عندما خرج الإعلامي بتصريحات عبر قناة MBC MASR 2 هاجم فيها رئيس النادي الأهلي، مؤكدًا أن غيابه عن بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة لم يكن بسبب ظروف صحية كما أعلن النادي، وإنما لعدم حصوله على تأشيرة السفر.

تصريحات شلبي أثارت جدلاً واسعًا، خاصة أنها شككت في رواية الأهلي الرسمية بشأن مرض رئيس النادي محمود الخطيب.

ولكن نشر النادي الأهلي صورة من التأشيرة الخاصة بالخطيب، التي تؤكد حصوله عليها منذ أبريل الماضي بصلاحية تمتد حتى 2030.

وعاد شلبي للتراجع عن تصريحاته، مؤكدًا أنه يكنّ كل الاحترام للخطيب، وأن حديثه السابق استند إلى معلومة وصلته من مصدر ربما لم يكن دقيقًا، مشددًا على أن ما قاله لم يكن بتوجيه من القناة.

كما ختم حديثه برسالة ودية لرئيس الأهلي متمنيًا له الصحة والسلامة.

رفض نجمي الأهلي الظهور مع شلبي

كشف المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أن عبد الفضيل وبركات حضرا إلى الاستوديو من أجل المشاركة في حلقة البرنامج، قبل أن يتلقيا مكالمة هاتفية دفعتهم إلى مغادرة المكان فورا.

وأثار تصرف شريف عبد الفضيل ومحمد بركات غضب مدحت شلبي بشكل واضح.

وأكد المصدر أن إدارة القناة اتخذت قرارًا بعدم وجود الثنائي في البرنامج مرة أخرى، بعد هذا التصرف.