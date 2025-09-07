عصام الحضري يعتذر لحسام حسن بسبب مزحة "العميد الأصلي"

حرص عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الثاني الذي يقوده حلمي طولان، على توجيه رسالة اعتذار إلى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، بعد مزحة أطلقها مؤخرًا تسببت في غضب الأخير.

واستقبل ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، مباراة منتخب مصر الثاني وتونس في إطار معسكر الإعداد لبطولة كأس العرب، وفازت مصر 1-0، مساء أمس السبت.

أخبار ذات علاقة رسالة نارية من عصام الحضري لحسام حسن (صورة)

أخبار ذات علاقة عصام الحضري يستفز شوبير بـ"السوبر" (صورة)

ويستعد منتخب مصر الثاني لخوض بطولة كأس العرب، والتي ستقام على الأراضي القطرية في الفترة من الـ1 من ديسمبر المقبل وحتى الـ18 من الشهر ذاته.

وكان الحضري نشر مقطع فيديو مؤخرًا عبر حساباته على منصات التواصل بصحبة أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، واصفًا إياه بـ"العميد الأصلي"، في إشارة فسّرها البعض على أنها مقارنة مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الأول.

أخبار ذات علاقة لا يهمني عميد أو صول.. شوبير يشن هجوما ناريا على الحضري وأحمد حسن (فيديو)

وقال عصام الحضري، في تصريحات تلفزيونية: "نبارك لمنتخب مصر الأول، نتمنى لهم التوفيق في المباراة القادمة، وإن شاء الله يتأهل لكأس العالم 2026، كما نبارك للكابتن حسام حسن واللاعبين وإن شاء الله يعودوا منتصرين وسعداء".

وأضاف: "مصر تملك اثنين من النجوم الكبار، وهما حسام حسن وأحمد حسن، نالا لقب عميد لاعبي العالم، وليس عيبًا أن أعتذر وأقول إن هناك سوء فهم حدث من خلال الفيديو الذي نشرته، طوال عمري أنا وأحمد حسن نتحدث ونهزر، نحن نمتلك عميدين، الكابتن حسام حسن والكابتن أحمد حسن، وهذا أمر نفتخر به كمصريين".

وشدد: "قد يكون التوقيت خطأ، لكن نيتي لم تكن سيئة، الموضوع كله (هزار) بيني وبين أحمد حسن، ولو الناس فهموا بشكل خاطئ، أنا بعتذر".

واختتم: "أقول للكابتن حسام حسن مبارك المباراة الماضية وأمامك مهمة صعبة ضد بوركينا فاسو، وأتمنى أن نحتفل بالتأهل من هناك ولا ننتظر شهر 10، إن شاء الله تعودوا منتصرين ومتأهلين للمونديال".

ويخوض منتخب مصر الأول مواجهة أمام بوركينا فاسو، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثامنة بتصفيات كأس العالم.