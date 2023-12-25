يورغن كلوب: ليفربول بحاجة للحظ وسط أزمة الإصابات الحالية
قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إن فريقه سيحافظ على جو غوميز ويدعو الله أن لا يدخل قائمة المصابين خلال الأزمة المتفاقمة حاليًّا في النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتعرض كوستاس تسيميكاس لاعب ليفربول، لكسر في الترقوة خلال التعادل 1-1 مع آرسنال يوم السبت الماضي؛ ما ترك فريق مرسيسايد أمام خيارات قليلة في مركز الظهير الأيسر مع غياب الخيار الأساسي آندي روبرتسون أيضًا بسبب إصابة في الكتف.
ومن المرجح أن يشغل غوميز، الذي يلعب بقدمه اليمنى، مركز الظهير الأيسر حتى عودة روبرتسون.
وقال كلوب للصحفيين قبل مواجهة بيرنلي خارج ملعبه، غدًا الثلاثاء: "الأمر صعب بالنسبة لنا. إنه أمر صعب حقًّا. نتعرَّض لإصابات في بعض الأحيان ونحن نتقبلها جميعًا لكن كسر الترقوة أمر سيئ للغاية لأنه يستغرق وقتًا طويلًا للغاية".
"نفس ما تعرض له روبرتسون، إصابة مختلفة ولكن ذلك يستغرق وقتًا طويلًا أيضًا كما نعلم جميعًا.
"نعلم جميعًا أننا بحاجة للتوفيق في هذه اللحظات لتجاوز ذلك، والآن سيكون لدينا غوميز، وعلينا فقط التأكد من الحفاظ عليه والتأكد من أنه جاهز دائمًا للمباريات".
ويلتقي ليفربول، صاحب المركز الثاني، مع بيرنلي صاحب المركز قبل الأخير الذي تغلب على فولهام 2-صفر في آخر مباراة له بالدوري ليبتعد عن قاع الترتيب.
وقال كلوب إنه يعتقد أن بيرنلي أفضل مما تظهره نتائجه، موضحا: "لقد شاهدت عددا من مباريات بيرنلي وأنا معجب للغاية بما يفعلونه، ويوم السبت حصلوا على المكافأة.
"نعلم جميعا أنه إذا فزت مرة واحدة وأتيحت لك فرصة اللعب بعد ثلاثة أيام مرة أخرى، فسترغب في الفوز من جديد وهذا بالضبط ما نتوقعه، من الأفضل أن نكون مستعدين وسنكون كذلك".