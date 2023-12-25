يورغن كلوب: ليفربول بحاجة للحظ وسط أزمة الإصابات الحالية

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إن فريقه سيحافظ على جو غوميز ويدعو الله أن لا يدخل قائمة المصابين خلال الأزمة المتفاقمة حاليًّا في النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض كوستاس تسيميكاس لاعب ليفربول، لكسر في الترقوة خلال التعادل 1-1 مع آرسنال يوم السبت الماضي؛ ما ترك فريق مرسيسايد أمام خيارات قليلة في مركز الظهير الأيسر مع غياب الخيار الأساسي آندي روبرتسون أيضًا بسبب إصابة في الكتف.

ومن المرجح أن يشغل غوميز، الذي يلعب بقدمه اليمنى، مركز الظهير الأيسر حتى عودة روبرتسون.