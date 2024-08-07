اختتمت منافسات اليوم الثاني عشر في أولمبياد باريس 2024 في ظل العديد من الأحداث المهمة التي نالت تفاعلًا كبيرًا من المتابعين.

وتأهلت الجزائرية إيمان خليف إلى نهائي الملاكمة لوزن أقل من 66 كغم، بينما تبخرت أحلام المصري عبد اللطيف منيع في تحقيق الميدالية البرونزية بمنافسات المصارعة لوزن 130 كغم.

وتأهل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية إلى نصف نهائي كرة السلة كما شهدت المنافسات تتويج العداءة البحرينية وينفريد يافي بالميدالية الذهبية الثانية للعرب بعد الجزائرية كيليا نمور.

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وعادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى صدارة ترتيب جدول ميداليات أولمبياد باريس 2024 على حساب الصين.

وفيما يلي جدول ميداليات أولمبياد باريس 2024 بعد نهاية اليوم الثاني عشر:

الولايات المتحدة الأمريكية (86 ميدالية – 24 ذهبية، 31 فضية، 31 برونزية)

الصين (59 ميدالية – 22 ذهبية، 21 فضية، 16 برونزية)

أستراليا (35 ميدالية – 14 ذهبية، 12 فضية، 9 برونز)

فرنسا (48 ميدالية – 13 ذهبية، 16 فضية، 19 برونزية)

بريطانيا (46 ميدالية – 12 ذهبية، 15 فضية، 19 برونزية)

كوريا الجنوبية (26 ميدالية – 11 ذهبية، 8 فضة، 7 برونز)

اليابان (29 ميدالية – 11 ذهبية، 6 فضة، 12 برونزية)

إيطاليا (26 ميدالية – 9 ذهب، 10 فضة، 7 برونز)

هولندا (19 ميدالية – 8 ذهب، 5 فضة، 6 برونز)

ألمانيا (17 ميدالية – 8 ذهب، 5 فضة، 4 برونز)