بسبب "الإشارة".. الأهلي المصري يعاقب تريزيغيه

اتخذ وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، قرارا صارما تجاه محمود حسن "تريزيغيه"، نجم الفريق الأول، بسبب احتفاله بهدفه الذي سجله في مواجهة إنبي بإشارة السكوت.

وتعادل الأهلي مع إنبي بهدف لكل فريق في الجولة السادسة من الدوري المصري في لقاء أقيم، مساء أمس الأحد، على استاد "المقاولون العرب".

أخبار ذات علاقة صدمات لا تتوقف.. هل انتهي فريق الأحلام سريعا في الأهلي المصري؟

أخبار ذات علاقة أكثر لاعب أثار استياء جمهور الأهلي المصري أمام إنبي

تقدم للأهلي محمود حسن "تريزيغيه"، وتعادل أحمد العجوز لإنبي.

وكان "تريزيغيه" قام بإشارة الصمت بشكل واضح، عقب تسجيله هدف الأهلي في مواجهة إنبي، برأسية قوية بعد عرضية من محمد هاني، ليثير جدلا واسعا، حيث اعتبرها البعض موجهة لجماهير فريقه الذي انتقد أداء اللاعبين الفترة الماضية.

أخبار ذات علاقة لا حمية ولا روح.. عماد متعب يفتح النار على لاعبي الأهلي المصري (فيديو)

النقطة ارتقى بها إنبي للمركز السابع برصيد 9 نقاط، فيما أصبح الأهلي في المركز الـ 15 برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ"إرم نيوز"، إن وليد صلاح الدين وقّع عقوبة مالية على "تريزيغيه" بسبب احتفاله.

وأضاف: "مدير الكرة بالأهلي كان غاضبا بشدة من احتفال تريزيغيه بإشارة الصمت، ليقرر توقيع عقوبة مالية عليه بعدما أغضب الجماهير".

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن "تريزيغيه" لم يقصد باحتفاله توجيه أي إساءة لجماهير الأهلي، بينما كان يقصد شخصا محددا في المدرجات، ظل يهاجمه منذ بداية المباراة.