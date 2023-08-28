حقيقة صورة إشارة يورغن كلوب بالصمت لمساعد مدرب نيوكاسل (شاهد)

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، وهو يطالب جاسون تيندال، مساعد إيدي هاو، مدرب نيوكاسل يونايتد، بالصمت، بعد هدف فوز "الريدز"، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء الأحد، فيما تبين بعد ذلك أنها غير حقيقية.

وقلب ليفربول تأخره بهدف أمام مضيفه نيوكاسل إلى فوز بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب "سانت جيمس بارك" في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.