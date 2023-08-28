حقيقة صورة إشارة يورغن كلوب بالصمت لمساعد مدرب نيوكاسل (شاهد)
تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، وهو يطالب جاسون تيندال، مساعد إيدي هاو، مدرب نيوكاسل يونايتد، بالصمت، بعد هدف فوز "الريدز"، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء الأحد، فيما تبين بعد ذلك أنها غير حقيقية.
وقلب ليفربول تأخره بهدف أمام مضيفه نيوكاسل إلى فوز بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب "سانت جيمس بارك" في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.
ورصدت عدسات الكاميرا مطالبة المدرب المساعد لنيوكاسل، نظيره في ليفربول، يورغن كلوب، بالتوقف عن شكواه من التحكيم، حيث وضع إصبعه على فمه في إشارة إلى السكوت.
ولكن بعد نهاية المباراة بفوز ليفربول 2-1، تداول المغردون صورة لكلوب وهو يشير لجاسون تيندال، بنفس الإشارة، ليتضح بعد ذلك أن الصورة مزيفة وتم التلاعب بها من أحد المغردين على "منصة X"، ويدعى "LewVisualss" حيث نشر تغريدة للصورة الأصلية والأخرى التي قام بتعديلها بنفسه.
ليفربول حافظ على سجله خاليا من الخسارة، ورفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع، فيما توقف رصيد نيوكاسل عند 3 نقاط بعد تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي.
كما عزز ليفربول سلسلة نتائجه دون خسائر في الدوري الإنجليزي، فمنذ السقوط ضد مانشستر سيتي الموسم الماضي، وصل الفريق لـ14 مباراة دون خسارة (فوز 9 وتعادل 5).
كما حقق يورغن كلوب فوزه الـ 12 على إيدي هاو مدرب نيوكاسل كأكثر من حقق فوزا عليه في الدوري الإنجليزي.