أنشيلوتي يوجه رسالة إلى غوارديولا
وجه كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، رسالة إلى بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قبل المواجهة التي ستجمع الفريقين، مساء الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.
ويواجه ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي، في إطار منافسات إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، على ملعب "الاتحاد"، غداً الأربعاء.
وانتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي (3-3)، على ملعب "سانتياغو برنابيو".
وقال أنشيلوتي إنه لا يجهز أي مفاجآت لنظيره غوارديولا في مواجهة الغد، متابعا: "نعرف بعضنا البعض جيداً ويُمكنه أن يبقى هادئاً، لن تكون هناك مفاجأة غدا، لأنني لن أفعل أي شيء أو أمارس السحر".
وتابع: "كرة القدم دائماً ملك للاعبين، شهدت مباراة الذهاب مواجهة تنافسية وممتعة للغاية، ونتمنى غداً أن تكون كذلك".
وأردف: "أفكر في مباراة الغد، لا أكثر من أن نتنافس ونقاتل ونكون واثقين، مباراة الذهاب كانت متكافئة، ولكن لدينا الثقة للعب هذه المباراة، لدي ثقة كبيرة في فريقي ونحن جيّدون جداً، لا شيء يبقيني مستيقظاً في الليل".
واستطرد: "نحن الفريق الأقل تلقياً للأهداف في الدوري، وهذا يعكس أن العمل الجماعي جيد جداً".
وواصل: "إذا تحدثنا عن الأفراد، فهالاند يظل أحد أخطر لاعبي مانشستر سيتي، حقيقة أنه لم يظهر في مباراة الذهاب يعود الفضل فيها إلى الدفاع، لكنه يمكن أن يكون أفضل قلب هجوم في العالم وسيظل دائمًا خطيرًا".
واختتم أنشيلوتي تصريحاته قائلاً: "يجب أن تكون جماهيرنا هي الأسعد، لقد تنافس هذا الفريق دائمًا في دوري أبطال أوروبا، ولا أرى المواجهة مقلقة".