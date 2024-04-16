أنشيلوتي يوجه رسالة إلى غوارديولا

وجه كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، رسالة إلى بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قبل المواجهة التي ستجمع الفريقين، مساء الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

ويواجه ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي، في إطار منافسات إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، على ملعب "الاتحاد"، غداً الأربعاء.

وانتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي (3-3)، على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وقال أنشيلوتي إنه لا يجهز أي مفاجآت لنظيره غوارديولا في مواجهة الغد، متابعا: "نعرف بعضنا البعض جيداً ويُمكنه أن يبقى هادئاً، لن تكون هناك مفاجأة غدا، لأنني لن أفعل أي شيء أو أمارس السحر".