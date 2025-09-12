الدولة الأقرب لاستضافة كأس العالم للأندية 2029

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

بدأت التحركات من أجل استضافة بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الثانية بنظامها الجديد والتي تقام في صيف 2029.

وأقيمت النسخة الأولى، في الفترة بين 14 يونيو إلى 13 يوليو الماضيين، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتُوج نادي تشيلسي الإنجليزي بلقب مونديال الأندية بنظامه الجديد الذي يشهد مشاركة 32 فريقاً.

وتغلب نادي تشيلسي في المباراة النهائية على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي في المواجهة التي شهدت حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الدولة الأقرب لاستضافة مونديال 2029

كشفت تقارير صحفية عن رغبة البرازيل في استضافة كأس العالم للأندية 2029 بجانب حدوث اتصالات مكثفة بين الاتحاد البرازيلي لكرة القدم والاتحاد الدولي "فيفا".

وبحسب هذه التقارير، فإن البرازيل هي الدولة الوحيدة المرشحة حتى الآن على طاولة الفيفا ولكن القرار النهائي لم يتخذه الاتحاد الدولي بعد لتحديد هوية الدولة المستضيفة.

تتمتع البرازيل بخبرة سابقة في استضافة بطولات كأس العالم للمنتخبات في نسختي 1950 و2014.

وضمنت 3 أندية المشاركة في النسخة القادمة لمونديال الأندية، وهي: الأهلي السعودي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبيراميدز المصري، بعد التتويج بالألقاب القارية في الموسم الماضي في آسيا، وأوروبا، وأفريقيا على الترتيب.