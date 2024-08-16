غياب صديقة إندريك عن السوبر الأوروبي يثير جدلاً

أثار غياب غابرييلي ميراندا صديقة اللاعب البرازيلي إندريك مهاجم ريال مدريد الإسباني عن لقاء كأس السوبر الأوروبي جدلًا واسعًا.

وحقق ريال مدريد لقب كأس السوبر الأوروبي بفوزه، مساء الأربعاء الماضي، على حساب أتالانتا الإيطالي بنتيجة 2-0 في العاصمة البولندية وارسو.

وجلس اللاعب البرازيلي صاحب الـ 18 عامًا على مقاعد البدلاء في مباراة فريقه ضد أتالانتا بعد انتقاله، بشكل رسمي، إلى العملاق المدريدي قادمًا من بالميراس البرازيلي في شهر يونيو الماضي.

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واعتادت صديقة إندريك على حضور مبارياته مع ريال مدريد، كما ظهرت بجواره في كافة المناسبات حتى قبل مغادرته إلى إسبانيا.

وحضرت غابرييلي ميراندا مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الأرض الذي أقيم في تجربة ودية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال معسكر الإعداد للموسم الحالي.

ولكن صديقة إندريك غابت عن مباراة السوبر الأوروبي بشكل مفاجئ رغم وجود العديد من صديقات نجوم الفريق الإسباني.

ودارت التكهنات حول احتمالية وجود خلاف بين إندريك وصديقته رغم العلاقة القوية بينهما.

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وكشفت تقارير صحفية، في وقت سابق، عن ارتباط إندريك وصديقته بعقد يشمل بعض البنود الغريبة فيما تم تداوله إعلاميًا بـ" عقد الحب".

وعلى رأس هذه البنود المثيرة للجدل أن اللاعب البرازيلي لديه قيود فيما يتعلق بعاداته في اللعب عبر الإنترنت.