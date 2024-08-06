كشفت تقارير صحفية عن دخول البرازيلي ميشيل ديلغادو، نجم الهلال السعودي، في صدام مع مسؤولي ناديه من أجل السماح له بالرحيل، والعودة إلى الدوري البرازيلي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ريكورد"، اليوم الثلاثاء، فإن ميشيل يحاول إجبار إدارة الهلال للموافقة على رحيله والعودة إلى البرازيل، خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت الصحيفة البرتغالية، أن اللاعب البرازيلي يمتلك بين يديه عروضًا جيدة من أندية البرازيل، ويرغب في النظر بالعروض المقدمة له.

وتلقى اللاعب كثيرًا من العروض، خاصة من كورينثيانز وفلامنغو، ولكن الهلال يرغب في التخلص منه عقب كأس السوبر، وهو ما أشعل الأزمة بين الطرفين.

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وأشارت الصحيفة إلى أن "ديلغادو يرفض المشاركة مع فريقه في كأس السوبر السعودي".

وذكرت تقارير صحفية أن إدارة الهلال لا تنوي التفريط بخدمات اللاعب من دون دفع مبلغ معين، وإلا فإنه سيلتزم بالعقد الذي ينتهي في منتصف 2025.

ويستعد "الزعيم" لمواجهة الأهلي، مساء الثلاثاء المقبل الموافق 13 أغسطس الجاري، ضمن منافسات نصف نهائي السوبر السعودي.

وشارك ديلغادو مع الهلال في 102 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 20 هدفًا، وصنع 25 آخرين.