وجّه وليد صلاح الدين.. وكيل إمام عاشور "يفجر" غضب محمود الخطيب

إمام عاشور مع محمود الخطيبالمصدر: الموقع الرسمي للنادي الأهلي
إرم نيوز
إرم نيوز

تسبب إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بغضب محمود الخطيب رئيس النادي، وذلك بعد تصريحات آدم وطني وكيل اللاعب.

وكان آدم وطني قد هاجم إدارة الأهلي، بعد قرارها رفض التعامل معه، مؤكدًا أن هذا الأمر يعد بمرتبة "عدم احترام للاعب".

وقال آدم وطني إنه كان سببًا في انتعاش خزينة الأهلي بمبلغ مالي كبير بعد رحيل وسام أبو علي للدوري الأمريكي.

وأكد آدم وطني أن أي ناد لا يقف ضد رغبات لاعبيه، مستشهدًا بفريق ريال مدريد الذي لم يقف بوجه الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، عندما أراد الرحيل.

ويوجد إمام عاشور في المستشفى، ويخضع للفحص الطبي بعد إصابته بفيروس A.

وكيل إمام عاشور "يفجر" غضب محمود الخطيب

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن هناك حالة غضب كبيرة داخل الإدارة بسبب تصريحات آدم وطني وكيل امام عاشور.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن محمود الخطيب رئيس النادي انزعج بشدة من تلك التصريحات.

وأشار إلى أن الخطيب مستاء من وجود آدم وطني وكيلًا لإمام عاشور من الأساس، خاصة أن النادي قرر منع التعامل معه منذ فترة كبيرة.

وشدد على أن الخطيب طلب من وليد صلاح الدين مدير الكرة عدم الحديث مع إمام عاشور في هذا الأمر لحين التعافي والخروج من المستشفى.

