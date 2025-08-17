حذّر من انهيار مرعب بسبب يامال.. فليك "يخرج السوط" للاعبي برشلونة

رغم الانتصار الكبير الذي حققه برشلونة على ريال مايوركا بثلاثية نظيفة في الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني، فإن ما دار خلف الكواليس كان أكثر سخونة من أحداث المباراة نفسها، بعدما انفجر المدرب الألماني هانز فليك غاضبًا من لاعبيه داخل غرفة الملابس.

غضب فليك وتحذير مبكر

وبحسب ما أوردته صحيفة سبورت الكتالونية، فإن فليك وجّه رسالة حادة للاعبيه قائلاً: "بهذا المستوى لن نفوز حتى في الدوري الإسباني".

وشدد على أن برشلونة لا يمكنه الاعتماد فقط على الأسماء والجودة الفنية بل يحتاج إلى الجاهزية البدنية والعقلية الاستثنائية، خصوصًا في منافسات دوري أبطال أوروبا، في إشارة واضحة منه على الإسباني لامين يامال.

وأثار لامين يامال جدلاً واسعاً قبل انطلاق منافسات الموسم بعد أن ظهر مع أكثر من فتاة في عطلته الصيفية، بخلاف حفل عيد ميلاده الذي تسبب بضجة كبيرة بسبب حضور بعض الأشخاص المصابين بمرض التقزم.

وافتتح برشلونة موسمه بفوز مقنع على مستوى النتيجة لا الأداء بثلاثية، فقد سجل رافينيا الهدف الأول برأسية في الدقيقة السابعة، وأضاف فيران توريس الثاني عند الدقيقة 23، قبل أن يختتم لامين يامال الثلاثية بهدف رائع في الوقت بدل الضائع.

استحضار تجربة بايرن ميونخ

المدرب الألماني ذكّر لاعبيه بما حدث مع بايرن ميونخ عقب الفوز التاريخي بالسداسية، حين فقد الفريق "الجوع الكروي" وهو ما أدى لانهيار المشروع والاكتفاء بالدوري المحلي فقط.

وأكد أن تكرار هذا السيناريو مع برشلونة سيكون كارثيًا، خاصة أن الدوري الإسباني قد يُحسم مبكرًا في الدور الأول إذا واصل الفريق التراخي.

ورغم نبرة الغضب، أبدى فليك إيمانه بالمجموعة الحالية، معتبرًا أن المشروع قادر على "الفوز بكل شيء" في حال اللعب بنسبة 100% من الجهد والالتزام، لكنه في الوقت نفسه لوّح بإجراء تغييرات جذرية إذا لم يلمس تحسنًا سريعًا في أداء الفريق.

تصريحاته بعد اللقاء

وفي حديثه لوسائل الإعلام عقب المباراة، قال فليك: إنها ثلاث نقاط مهمة للغاية، لكن المباراة لم تعجبني، مضيفًا: لست راضيًا عن أداء اللاعبين، تراجع الفريق كثيرًا في الشوط الثاني، وهذا أمر غير مقبول.. علينا مناقشة الأمر.

وختم المدرب الألماني تصريحاته قائلاً: أقول دائمًا للاعبي فريقي ألا يتوقفوا حتى يطلق الحكم صافرة النهاية، الحكم هو من يقرر.