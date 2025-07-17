ليفربول ينقض على نجم عربي جديد

أبدى نادي ليفربول الإنجليزي اهتمامه بضم الجزائري محمد الأمين عمورة، وكونستانتينوس كولييراكيس من صفوف فولفسبورغ، بحسب ما كشفته صحيفة "بيلد" الألمانية.

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ويضع النادي الإنجليزي المهاجم الجزائري محمد عمورة ضمن أولوياته، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل محمد صلاح، بعد تعثر مفاوضات تجديد عقده.

عمورة يحظى أيضًا باهتمام من آرسنال وآينتراخت فرانكفورت، بينما يستعد فولفسبورغ لتفعيل خيار الشراء النهائي في عقد إعارته مقابل 14.5 مليون يورو.

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لكن النادي الألماني حدد 40 مليون يورو كقيمة لبيعه، بعد أن تألق هذا الموسم بتسجيله 8 أهداف وصناعته 6 أخرى في 19 مباراة، ليتصدر قائمة هدافي وصانعي الأهداف في الفريق.

أما المدافع اليوناني كولييراكيس، البالغ من العمر 21 عامًا، فيتابعه ليفربول إلى جانب ميلان وريال مدريد وأندية أخرى في الدوري الإنجليزي. وسبق أن أرسل "الريدز" استفسارًا رسميًا بشأنه.

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فولفسبورغ لن يفرط في خدمات كولييراكيس بأقل من 40 مليون يورو، خصوصًا بعد الأداء اللافت له في مواجهة دولية أمام إنجلترا هذا الموسم.