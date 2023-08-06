آرسنال يهزم مانشستر سيتي بركلات الترجيح ويتوج بكأس الدرع الخيرية (فيديو)
توج آرسنال بطلا لكأس الدرع الخيرية بعد فوزه بضربات الترجيح 4/1 على منافسه مانشستر سيتي، اليوم الأحد، بعد التعادل 1/1 في الوقت الأصلي.
وعلى ملعب ويمبلي، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل البديل كول بالمير هدفا لمانشستر سيتي في الدقيقة 77.
وشارك بالمير في الدقيقة 64 بديلا للمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، وجاء هدف بالمير بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء.
وسجل لياندرو تروسارد هدف التعادل لآرسنال في الدقيقة 90+11بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، واصطدمت بمانويل أكانجي قبل أن تدخل الشباك.
واتجهت المباراة إلى ضربات الترجيح مباشرة ليفوز آرسنال باللقب.
ويعود آخر فوز لآرسنال على مانشستر سيتي إلى أكتوبر 2020، عندما فاز الغانرز في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
ومنذ ذلك الحين تواجه الفريقان 9 مرات، وخلال هذه المباريات التسع فاز مانشستر سيتي 8 مرات، وتعادلا مرة فاز آرسنال فيها بضربات الترجيح.
وسيتقابل مانشستر سيتي وآرسنال في أكتوبر ومارس في الجولتين الثامنة والـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ورفع آرسنال رصيده إلى 16 لقبا في كأس الدرع الخيرية، علما أن مانشستر يونايتد أكثر فريق حقق اللقب برصيد 17 لقبا.
وسيلعب مانشستر سيتي مع بيرنلي يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.
وسيكون مانشستر سيتي على موعد مع التتويج بلقب خامس عندما يلاقي إشبيلية في كأس السوبر الإسباني يوم 16 أغسطس.