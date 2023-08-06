آرسنال يهزم مانشستر سيتي بركلات الترجيح ويتوج بكأس الدرع الخيرية (فيديو)

توج آرسنال بطلا لكأس الدرع الخيرية بعد فوزه بضربات الترجيح 4/1 على منافسه مانشستر سيتي، اليوم الأحد، بعد التعادل 1/1 في الوقت الأصلي.

وعلى ملعب ويمبلي، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل البديل كول بالمير هدفا لمانشستر سيتي في الدقيقة 77.

وشارك بالمير في الدقيقة 64 بديلا للمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، وجاء هدف بالمير بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء.