"هدفي مواصلة كتابة التاريخ".. أول تصريح لنيكو ويليامز بعد تجديد عقده مع بلباو

كشف الدولي الإسباني نيكو ويليامز، لاعب أتلتيك بلباو، السبب الرئيس وراء تجديد عقده، واستمراره مع الفريق الباسكي.

وارتبط اسم ويليامز، بقوة بالرحيل إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبة النادي الكتالوني في تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم المقبل، ولمواصلة اعتلاء منصات التتويج التي بدأت منذ موسم هانزي فليك الأول.

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لكن أتلتيك بلباو تمكن من إقناع لاعبه بعدم الرحيل، وإعطائه الكثير من الامتيازات، وزيادة الشرط الجزائي في عقده الجديد الذي يستمر حتى عام 2035، ليشكل هذا الأمر صدمة قوية للبارسا وجماهيره.

وقال ويليامز، في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "أنا متحمس للغاية، أعتقد أن أمامنا موسمًا طويلًا، وبطولات مليئة بالطموح مثل دوري أبطال أوروبا، وهو لقب يتطلع الجميع للفوز به".

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وأضاف: "لا توجد طريقة أفضل من تحقيق هذا اللقب الكبير مع نادي حياتي، أود مواصلة كتابة التاريخ هنا في سان ماميس، مع جماهيري وعائلتي".

وتابع: "أتمنى تقديم كل ما لدي بعدما قدم الجمهور كل ما لديهم، آمل أن أجعلهم يستمتعون كما كنت أفعل دائمًا، وهذا من أجلهم أيضًا، تلقيت دائمًا رسائل إيجابية، مع الكثير من المودة في شوارع بلباو عندما أتجول فيها، أنا فخور جدًا بجماهيري، وسعيد للغاية".

ومنذ انضمامه إلى صفوف بلباو، العام 2013، قادمًا من فرق الناشئين، خاض ويليامز 167 مباراة مع الفريق الأول، سجل خلالها 31 هدفًا، ولعب دورًا حاسمًا في التتويج بكأس الملك، والتأهل الأوروبي.