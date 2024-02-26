آخر تطورات مفاوضات برشلونة مع هانز فليك
كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات مفاوضات خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، مع الألماني هانز فليك، لقيادة الفريق الكتالوني، خلفًا لتشافي هيرنانديز، الذي أعلن رحيله رسميًّا نهاية الموسم الجاري.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم الإثنين، فإنه "خلال زيارة وكيل اللاعبين والمدربين بيني زاهافي لمدينة برشلونة مؤخرًا التقى لابورتا وتحدَّثا عن فليك، والذي يعد وكيله أيضًا".
وأضاف التقرير: "المدرب الألماني يريد تدريب برشلونة، وزاهافي يسعى لتحقيق رغبة موكله، لكنهم في النادي لا يريدون التسرع في اتخاذ قرار بشأن من سيخلف تشافي في مقعد المدير الفني للبارسا".
وظهر زاهافي في المدرجات خلال مباراة برشلونة ضد خيتافي، وشوهد بمقصورة كبار الزوار في ملعب "مونتغويك"، يوم السبت الماضي.
ويواصل برشلونة مساعيه لإيجاد خليفة لمدربه الحالي تشافي الذي أعلن نيَّته الرحيل عن النادي في يونيو المقبل، في وقت تداولت فيه تقارير صحفية العديد من الأسماء في الآونة الأخيرة، من بينهم: هانز فليك مدرب منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ سابقًا.
ولا يتولّى فليك تدريب أيّ نادٍ مُنذ الـ10 من سبتمبر الماضي، عندما تمَّت إقالته من تدريب منتخب ألمانيا، بعد فشله في نهائيات كأس العالم قطر 2022، وخروجه من الدور الأول، واستمرار إخفاقه في المباريات التي قاد خلالها منتخب "الماكينات" بعد المونديال.
برشلونة عاد إلى وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 57 نقطة، بعد الانتصار الكبير (4-0) على خيتافي.
ويستعد برشلونة لمواجهة نظيره أتلتيك بلباو يوم الـ3 من مارس، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.