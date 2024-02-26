آخر تطورات مفاوضات برشلونة مع هانز فليك

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات مفاوضات خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، مع الألماني هانز فليك، لقيادة الفريق الكتالوني، خلفًا لتشافي هيرنانديز، الذي أعلن رحيله رسميًّا نهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم الإثنين، فإنه "خلال زيارة وكيل اللاعبين والمدربين بيني زاهافي لمدينة برشلونة مؤخرًا التقى لابورتا وتحدَّثا عن فليك، والذي يعد وكيله أيضًا".

وأضاف التقرير: "المدرب الألماني يريد تدريب برشلونة، وزاهافي يسعى لتحقيق رغبة موكله، لكنهم في النادي لا يريدون التسرع في اتخاذ قرار بشأن من سيخلف تشافي في مقعد المدير الفني للبارسا".