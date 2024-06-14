مباراة الأهلي وفاركو.. كيف أهدر موديست هذه الفرصة؟ (فيديو)

أهدر أنتوني موديست، مهاجم النادي الأهلي، فرصة هدف محقق بطريقة عجيبة، أمام فاركو، خلال مباراة الفريقين بالدوري المصري الممتاز، مساء الجمعة، التي شهدت فوز المارد الأحمر وتقدمه بجدول ترتيب الدوري المصري.

أنتوني موديست أهدر فرصة هدف محقق في الدقيقة 67، بعد تمريرة من حسين الشحات داخل منطقة الجزاء، فقد تهيأت له الكرة والمرمى خالٍ من حارسه.

وسدد موديست الكرة برعونة شديدة في يد حارس فاركو، بعد ارتباك شديد أمام المرمى الخالي.