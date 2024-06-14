مباراة الأهلي وفاركو.. كيف أهدر موديست هذه الفرصة؟ (فيديو)
أهدر أنتوني موديست، مهاجم النادي الأهلي، فرصة هدف محقق بطريقة عجيبة، أمام فاركو، خلال مباراة الفريقين بالدوري المصري الممتاز، مساء الجمعة، التي شهدت فوز المارد الأحمر وتقدمه بجدول ترتيب الدوري المصري.
أنتوني موديست أهدر فرصة هدف محقق في الدقيقة 67، بعد تمريرة من حسين الشحات داخل منطقة الجزاء، فقد تهيأت له الكرة والمرمى خالٍ من حارسه.
وسدد موديست الكرة برعونة شديدة في يد حارس فاركو، بعد ارتباك شديد أمام المرمى الخالي.
وقاد إمام عاشور، نجم وسط النادي الأهلي، فريقه إلى الفوز على فاركو، في مباراة مؤجلة بين الفريقين بالجولة 11 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بينما حقق الزمالك ريمونتادا رائعة أمام سيراميكا كليوباترا.
إمام عاشور سجل هدفين في الشوط الأول ليفوز الأهلي 2-1 على مضيفه فاركو.
منح عاشور التقدم للأهلي من ركلة جزاء بعد نصف ساعة من البداية، لكن عمر كمال مدافع الأهلي أدرك التعادل لفاركو بعدها بخمس دقائق بهدف عكسي، بعدما اصطدمت به تسديدة جابر كامل.
وسجل عاشور هدف الفوز للأهلي بتسديدة قوية في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.