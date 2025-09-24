لامين يامال يمحو أحزان خسارة الكرة الذهبية بوجبة برغر

كتب – نور الدين ميفراني

لم تنل خسارة جائزة الكرة الذهبية لعام 2025 من معنويات النجم الإسباني لامين يامال، مهاجم برشلونة، بل ظل مرحًا بعد خروجه من الحفل، لدرجة أنه اشترى لزملائه ووفد برشلونة وجبة برغر في منتصف الليل.

وخسر لامين يامال جائزة الكرة الذهبية لصالح النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، مهاجم باريس سان جيرمان، لكنه توج بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب للمرة الثانية على التوالي.

أخبار ذات علاقة ما حقيقة متابعة صديقة لامين يامال لعثمان ديمبيلي على "إنستغرام"؟

أخبار ذات علاقة لامين يامال يخطف الأنظار في حفل الكرة الذهبية بساعة ذهبية فاخرة (صور)

واختتم النجم ذو الأصول المغربية، البالغ من العمر 18 عامًا، ليلة لا تُنسى في باريس بمفاجأة وفد برشلونة بوجبة من البرغر، وبينما كان الوفد يتضور جوعًا بعد الحفل، حرص الشاب على ألا يعود أحد إلى المنزل جائعًا.

ووصف خوان لابورتا، رئيس برشلونة، تلك اللحظة بالتفصيل خلال مقابلة مع إذاعة RAC 1، قائلاً إن الشاب كان في حالة معنوية عالية رغم خسارته جائزة الكرة الذهبية.

أخبار ذات علاقة لابورتا ردا على انتقادات والد لامين يامال: لم يكن مكتئبا على الإطلاق

وقال رئيس برشلونة: "كان لامين سعيدًا للغاية، يمزح بعد الحفل، أحضر لنا جميعًا البرغر في منتصف الليل بعد الحفل، لأننا لم نأكل شيئًا وكنا جميعًا جائعين جدًّا".

وأضاف: "أحضر لنا برفقة كوبارسي، وبعض الأصدقاء الآخرين، البرغر، كانت لذيذة جدًّا بالمناسبة".

وكشف لابورتا أنه حاول معرفة الفائز بجائزة الكرة الذهبية قبل إعلان النتيجة، موضحًا: "لم نكن نعرف من هو الفائز، تحدثنا إلى الجميع وسألناهم إن كانوا يعرفون من فاز: إنييستا، رونالدينيو، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، لم يكن أحد يعلم، ولا حتى أعلى المسؤولين في فرنسا، الذين سألناهم أيضًا".

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد المتصدر بعد 6 جولات.