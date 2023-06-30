أتلتيكو مدريد يعلن رسميًّا العودة لاستخدام شعاره القديم

أعلن نادي أتلتيكو مدريد رسميا اتخاذه قرارا بتغيير شعاره، ليبدأ التنفيذ في يوليو 2024، حيث سيعود إلى شعاره السابق.

وقام أعضاء النادي الإسباني بالتصويت، اليوم الجمعة، من أجل تغيير شعارهم الحالي واعتماد شعارهم القديم مجددا بداية من موسم 2024-2025.

وقال النادي في بيانه الرسمي، إنه شارك في التصويت 77,690 مشجعاً، بنسبة 56% من الأعضاء، حيث صوّت 68894 عضوا، لاستعادة الشعار السابق.