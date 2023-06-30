أتلتيكو مدريد يعلن رسميًّا العودة لاستخدام شعاره القديم

أتلتيكو مدريد يعلن رسميًّا العودة لاستخدام شعاره القديم
أعلن نادي أتلتيكو مدريد رسميا اتخاذه قرارا بتغيير شعاره، ليبدأ التنفيذ في يوليو 2024، حيث سيعود إلى شعاره السابق.
وقام أعضاء النادي الإسباني بالتصويت، اليوم الجمعة، من أجل تغيير شعارهم الحالي واعتماد شعارهم القديم مجددا بداية من موسم 2024-2025.
وقال النادي في بيانه الرسمي، إنه شارك في التصويت 77,690 مشجعاً، بنسبة 56% من الأعضاء، حيث صوّت 68894 عضوا، لاستعادة الشعار السابق.
وأوضح النادي: "سيغير أتلتيكو مدريد شعاره بدءا من موسم 2024-25، واختار غالبية الأعضاء الـ77690 الذين شاركوا في التصويت العودة إلى الشعار السابق، والذي سيمثل النادي مرة أخرى اعتبارًا من 1 يوليو 2024".
وأشارا البيان إلى أن "أتلتيكو سيعود إلى الشعار القديم بعدما تم تعديله إلى الشعار الحالي في فبراير 2018، وسيكون موسم 2022/2023 هو الأخير بالشعار الحالي".
يذكر أن أتلتيكو مدريد استخدم العديد من الشعارات على مدار تاريخه الطويل الممتد منذ 1903، وكانت جميعها ترمز إلى العاصمة "مدريد"، ووصل عددها إلى 11 شعارا، بوجود دب يحاول تسلق شجرة فراولة في الجزء العلوي مع وجود 7 نجوم حوله مع اختلاف شكل التصميم.
وحقق الفريق على مدار تاريخه لقب الدوري الإسباني 11 مرة، وكأس ملك إسبانيا 10 مرات، وكأس السوبر الإسباني مرتين.