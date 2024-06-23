الموعد والقنوات الناقلة لمباراة أوروغواي وبنما

يخوض منتخب أوروغواي مواجهة قوية أمام بنما، فجر الاثنين، في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كوبا أمريكا 2024.

وكانت البطولة انطلقت، فجر الجمعة الماضي، بفوز منتخب الأرجنتين حامل اللقب على كندا بهدفين دون رد ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويسعى منتخب أوروغواي لاستعادة مجده القاري، إذ يعود آخر تتويج له بكوبا أمريكا في عام 2011.

أما منتخب بنما فإنه يستعد لمشاركته الثانية في البطولة، بعدما حجز مقعده ضمن ستة منتخبات أخرى تشارك من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف".

ويتفوق منتخب أوروغواي على بنما بثلاثة انتصارات سابقة في مباريات ودية بأعوام 2015 و2019 و2022، سجل خلالها 9 أهداف، وخرج بشباك نظيفة.