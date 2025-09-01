نجما الإفريقي والترجي التونسي.. شباب بلوزداد يشعل ميركاتو الدوري الجزائري

واصل نادي شباب بلوزداد الجزائري سلسلة تعاقداته استعدادا للموسم الجديد وذلك بضم نجم الدوري الفرنسي فريد الملالي قادما من نادي أنجيه في صفقة انتقال حر.

وكشفت رابطة الدوري الجزائري للمحترفين عن انضمام فريد ملالي لنادي بلوزداد قبل أيام قليلة من غلق سوق انتقالات اللاعبين الصيفية لموسم 2025 ـ 2026.

وأشعل شباب بلوزداد، وصيف بطل كأس الجزائر للموسم الماضي، وثالث ترتيب الدوري "الميركاتو" بالتعاقد مع جملة من الصفقات الكبرى وانضمام أسماء بارزة من بينها نجم الترجي التونسي السابق محمد علي بن حمودة، ولاعبي النادي الإفريقي السابقين أيضا عبد المالك قلالس وعبد النور إيهاب بلحوسيني.

عودة بالصور من مراسيم توقيع اللاعب عبد المالك قلالش. مرحبًا بك في العائلة البلوزدادية، ونتمنّى لك مسيرة حافلة بالنجاحات والبطولات معنا🔴⚪️ #crb #allezchabab #alwaysahead #شباب_بلوزداد Posted by Chabab Riadhi Belouizdad - CRB on Thursday, August 28, 2025

ووقع بلوزداد، الذي يشارك بداية من 19 سبتمبر الجاري في منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية على 7 صفقات جديدة كان آخرها فريد الملالي المهاجم الدولي السابق البالغ من العمر 28 عاماً.

وضم النادي أيضا كلا من مهاجم المنتخب الجزائري للمحليين، عبد النور بلحوسيني (28 عاماً)، والمهاجم الألباني، ريدون جيجا (27 عاماً)، وصانع الألعاب جابر كعسيس (26 عاماً) ومحمد علي بن حمودة (27 عاماً)، وعبد المالك قلالش (20 عاما) بعد فسخ عقده مع مولودية الجزائر.

وفي المقابل، فسخ الفريق العقد الذي يربطه باللاعب الكاميروني جاك مبي بالتراضي.

وبدأ شباب بلوزداد منافسات الدوري الجزائري للمحترفين بالفوز السبت الماضي على نادي أتلتيك بارادو (1 ـ 0) بهدف للوافد الجديد عبد النور بلحوسيني.