السعودية تتعادل سلبيًا مع هندوراس في إطار استعداد "الأخضر" لكأس العالم

تعادل المنتخب السعودي مع منتخب هندوراس بنتيجة (0 -0)، في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على أستاد آل نهيان، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وأقيمت المباراة في أبوظبي حيث يخوض المنتخب السعودي معسكره التحضيري تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

وكانت مباراة السعودية أمام منتخب هندوراس ثالث وديات الأخضر في المرحلة الحالية، وتبقى للأخضر مواجهتان وديتان في هذه المرحلة أمام منتخبي آيسلندا، بنما.

وافتتح الأخضر السعودي مسلسل تجاربه الودية في شهر يونيو الماضي بالخسارة أمام كولومبيا بنتيجة 0-1 ثم الخسارة أمام فنزويلا بنفس النتيجة.

وفي معسكر شهر سبتمبر الماضي، تعادل المنتخب السعودي مع الإكوادور دون أهداف في إسبانيا، كما تعادل بنفس النتيجة مع المنتخب الأمريكي.

وخاض المنتخب السعودي وديتين خلال معسكر شهر أكتوبر الجاري في الإمارات فاز خلاله على مقدونيا بنتيجة 1-0 وتعادل مع ألبانيا بنتيجة 1-1.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي 3 وديات أخيرة في شهر نوفمبر المقبل قبل المونديال مباشرة أيام 6 و10 و16 أمام آيسلندا وبنما وكرواتيا.

وتستضيف قطر نهائيات المونديال في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين لأول مرة في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

ويخوض المنتخب السعودي منافسات المجموعة الثالثة بالمونديال ويفتتح مشواره بمواجهة الأرجنتين يوم 22 نوفمبر المقبل، ثم يلتقي بولندا يوم 26 من نفس الشهر ويلعب في الجولة الثالثة والأخيرة ضد المكسيك يوم 30 نوفمبر.