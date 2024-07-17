كشف مسؤول فرنسي، اليوم الأربعاء، أن نحو 45 ألفا من رجال الشرطة سيؤمّنون حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس المقرر في 26 يوليو، والذي ينتظر أن يحضره أكثر من 100 رئيس دولة وحكومة.

وذكر لامبيس كونستانتينيديس، رئيس عمليات التخطيط والتنسيق في دورة ألعاب باريس، أنه لا نية لتغيير الخطط الأمنية بعد الهجوم على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مطلع الأسبوع الجاري.

وأضاف أن الحفل، الذي سيقام للمرة الأولى خارج الملعب، سيشهد نقل رياضيين دوليين على نحو 80 قاربا لمسافة ستة كيلومترات في نهر السين حتى برج إيفل.

وسيمر الرياضيون والمشاركون في العرض على بعض أبرز معالم العاصمة الفرنسية، لكن التوقعات بحضور أكثر من 300 ألف متفرج تشكل أيضا عبئا كبيرا على الجهات الأمنية، خاصة في ظل الحرب الدائرة في غزة وفي أوكرانيا.

وقال كونستانتينيديس للصحفيين: "إنه طريق بطول ستة كيلومترات، وبالتالي هي مساحة كبيرة على المراقبة. ولهذا السبب نحتاج إلى هذا العدد الكبير من رجال الأمن".

وذكر خلال تفقده المقر الأمني للدورة: "خططنا الأمنية فعالة جدا ويأخذ (رجال الأمن) دائما آخر الأحداث في الاعتبار ويحاولون التكيف"، مضيفا أنهم على اتصال وثيق مع نظرائهم في الخارج.

وأردف قائلا إن محاولة اغتيال ترامب خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا، يوم السبت، لم تغيّر الخطط الأمنية لدورة الألعاب.

وقال: "لدينا تعاون وثيق جدا مع أجهزة الأمن الأمريكية وجهاز خدمتها السري. وبالتالي نشاركهم أيضا أي معلومات لدينا... نحن واثقون جدا من أننا على المسار نفسه، ولم نضطر إلى تغيير أي من خططنا نتيجة لهذا الحادث المؤسف جدا".

وأضاف أن أكثر من 100 شخص سيعملون على مدار الساعة في المقر الأمني ​​لدورة الألعاب في سان دوني خارج باريس.

واضطرت الحكومة الفرنسية في وقت سابق من العام إلى رفع مستوى التأهب الأمني ​​إلى أعلى مستوى؛ بسبب الصراعات في الخارج والمخاوف الأمنية في الداخل.

واعتقلت السلطات رجلا في مدينة سانت إتيان في مايو للاشتباه في تخطيطه لهجوم باسم تنظيم داعش على ملعب كرة القدم في المدينة خلال دورة الألعاب.