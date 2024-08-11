كشف نادي العين الإماراتي عن موقفه النهائي من العروض المقدمة للمغربي سفيان رحيمي، نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتحدثت وسائل إعلام في الفترة الماضية عن اهتمام أندية أوروبية بالحصول على خدمات سفيان رحيمي في الميركاتو الصيفي الحالي، بالإضافة إلى رغبة الاتحاد السعودي في ضم النجم المغربي.

وقال محمد إبراهيم آل محمود، عضو مجلس إدارة نادي العين، في تصريحات تلفزيونية: "ليس لدينا أي اهتمام بالعروض المقدمة للنجم المغربي، وسفيان على علم بهذا الأمر".

وأضاف: "سفيان رحيمي عيناوي 100%، وليس لدينا اهتمام للنظر في أي عروض، وهو لديه علم بهذا الشيء".

وتابع: "هو ابن النادي وابن مدينة العين، وعلاقته مع النادي والمدينة والمسؤولين أكبر من كرة القدم".

وحطم سفيان رحيمي العديد من الأرقام القياسية، خلال مشاركته مع منتخب المغرب في أولمبياد باريس 2024، حيث قاده للفوز بالميدالية البرونزية، ليسجل أسود الأطلس، أول ميدالية عربية في تاريخ كرة القدم الأولمبية، بعد فوز كبير على مصر بنتيجة (6-0)، في مباراة تحديد المركز الثالث، كما وقع رحيمي على 8 أهداف، ليصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في مباريات البطولة كاملة، خلال نسخة واحدة.

كما يعيش رحيمي عامًا استثنائيًّا في مسيرته الكروية، حيث تمكن من قيادة العين الإماراتي للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا، للمرة الثانية في تاريخ ناديه، بعدما سجل 13 هدفًا خلال البطولة، ليتوج بجائزتي الهداف وأفضل لاعب.

وكان تقارير سابقة أشارت إلى أن إدارة العين سوف تعمل على تمديد عقد رحيمي، الذي ينتهي في الـ30 من يونيو من عام 2025.