على عكس جوزيه المحظوظ.. أسطورة الأهلي يصدم ريبيرو (فيديو)

توقّع مجدي عبد الغني، نجم الأهلي السابق، فشل المدير الفني الحالي للمارد الأحمر، الإسباني خوسيه ريبيرو، وذلك بعد تعادل الأهلي في مستهل مشواره أمام مودرن سبورت بنتيجة (2-2).

ورغم قيادة ريبيرو للأهلي في أربع مباريات رسمية حتى الآن، إلا أنه لم يعرف طعم الانتصار، حيث تعادل في ثلاث مباريات وخسر مباراة واحدة.

وفشل الأهلي في تحقيق فوزه الأول في افتتاح مباريات الدوري المصري، بعدما قدّم أداءً متواضعا أمام مودرن سبورت، الذي كان يعاني في الموسم الماضي.

وظهر مجدي عبد الغني في مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي برفقة مذيعة قناة الأهلي نورهان طمان، حيث أكد أن ريبيرو لن يحقق النجاح مع الأهلي.

وبرّر صاحب هدف مصر الشهير في كأس العالم 1990 رأيه بأن المدرب الإسباني لا يمتلك التاريخ الذي يؤهله للنجاح مع القلعة الحمراء.

وأضاف عبد الغني أن الأمر لا يتوقف على التاريخ فحسب، مشيرا إلى أن ريبيرو يفتقد أيضا عنصر التوفيق، الذي يعد أحد أهم مفاتيح النجاح لأي مدرب.

وعن أكثر المدربين حظا في تاريخ الأهلي، شدّد عبد الغني على أن البرتغالي مانويل جوزيه والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني هما الأوفر حظا في تاريخ النادي.