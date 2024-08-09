أحرزت إسبانيا الميدالية الذهبية لمسابقة كرة القدم في الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد فوزها على فرنسا (5 ـ 3) بعد تمديد الوقت وذلك إثر نهاية المباراة بالتعادل (3 ـ 3) في النهائي الذي جمع المنتخبين اليوم الجمعة في ملعب حديقة الأمراء بباريس.

ونجح المنتخب الأولمبي الإسباني في وضع حد لفشله في الأمتار الأخيرة في إحراز اللقب الأولمبي، عندما اكتفى بالفضية في النسختين الأخيرتين في كل من ريو دي جينيرو وطوكيو، لكن حقق إنجازا جديدا للكرة الإسبانية في صيف 2024 بعد أسابيع من تتويج المنتخب الأول بلقب كأس أمم أوروبا ومنتخب أقل من 19 سنة باللقب القاري ذاته.

وبادر المنتخب الفرنسي بالتسجيل في الشوط الأول بهدف حمل توقيع لاعبه إنزو ميو في الدقيقة 11 بعد تسديدة رائعة سكنت شباك إسبانيا.

ونجح منتخب إسبانيا في إدراك التعادل في الدقيقة 18 عن طريق فيرمن لوبيز، نجم برشلونة الذي منح الإسبان التقدم (2 ـ 1) بهدف ثان في الدقيقة 25.

وبعد 3 دقائق فقط أرسل أليكس باينا كرة رائعة من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، ليحرز الهدف الثالث لإسبانيا ويوقع على أحد أجمل أهداف الأولمبياد.

ونجح المنتخب الفرنسي في الذهاب بالمباراة إلى الأشواط الإضافية بهدفين لكل من ماغنيس أكليوش في الدقيقة 79 وماتيتا في الدقيقة الأخيرة من المباراة من ركلة جزاء.

وخلال الأشواط الإضافية، ساد الاعتقاد بأن منتخب فرنسا، سيواصل انتفاضته معززا بدعم جماهيري كبير، لكن رفاق فيرمين لوبيز وضعوا حدا لجموح الفرنسيين وسجلوا هدفين في الدقيقة 100 و120 للمهاجم كاميلو الذي قضى على أحلام فرنسا في العودة وقاد بلاده لإحراز الميدالية الذهبية للمرة الثانية في تاريخها.

وكان منتخب المغرب أحرز الميدالية البرونزية بعد الفوز على مصر أمس الخميس في اللقاء الترتيبي (6 ـ 0).