موعد أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي
لن يحصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على إجازة طويلة بعدما تأكد انضمامه إلى إنتر ميامي الأمريكي.
ويوم الأربعاء أعلن إنتر ميامي نجاحه في ضم ميسي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.
وفضّل ميسي إنتر ميامي على الهلال السعودي وبرشلونة الإسباني.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي ستكون يوم 21 يوليو المقبل.
ويحتل إنتر ميامي المركز الـ15 والأخير في المجموعة الشرقية بعد مرور 16 جولة حيث حصد 15 نقطة وحقق الفوز 5 مرات وخسر 11 مرة ولم يتعادل.
ولا يملك إنتر ميامي لاعبين معروفين، وأبرز لاعبيه المهاجم الفنزويلي جوزيف مارتينيس الذي اختير أفضل لاعب في الدوري عام 2018 عندما كان لاعبا لأتلانتا يونايتد.
وسيلعب ميسي، البالغ من العمر 35 عاما، لأول مرة خارج قارة أوروبا منذ انضمامه لأكاديمية برشلونة بعمر 13 عاما قبل أن يصبح الهداف التاريخي للنادي.
وسجل ميسي 32 هدفا وصنع 35 في 75 مباراة في موسمين مع باريس سان جيرمان، في حين سجل لبرشلونة 672 هدفا وصنع 303 أهداف في 778 مباراة مع برشلونة.
وسبق أن لعب غونزالو هيغواين زميل ميسي السابق في المنتخب الأرجنتيني، مع إنتر ميامي بين سبتمبر 2020 وأكتوبر 2022.
ويشترك ديفيد بيكهام قائد منتخب إنجلترا السابق، الذي كان من أوائل النجوم الذين انتقلوا إلى أمريكا وفاز مع لوس أنجلوس غلاكسي بلقب الدوري مرتين، في ملكية إنتر ميامي.
يشار إلى أن إنتر ميامي أقال المدرب الإنجليزي فيل نيفيل قبل أيام بسبب سوء النتائج.