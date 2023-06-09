موعد أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي

وسجل ميسي 32 هدفا وصنع 35 في 75 مباراة في موسمين مع باريس سان جيرمان، في حين سجل لبرشلونة 672 هدفا وصنع 303 أهداف في 778 مباراة مع برشلونة.

وسبق أن لعب غونزالو هيغواين زميل ميسي السابق في المنتخب الأرجنتيني، مع إنتر ميامي بين سبتمبر 2020 وأكتوبر 2022.

ويشترك ديفيد بيكهام قائد منتخب إنجلترا السابق، الذي كان من أوائل النجوم الذين انتقلوا إلى أمريكا وفاز مع لوس أنجلوس غلاكسي بلقب الدوري مرتين، في ملكية إنتر ميامي.

يشار إلى أن إنتر ميامي أقال المدرب الإنجليزي فيل نيفيل قبل أيام بسبب سوء النتائج.