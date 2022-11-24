منتخب البرازيل.
منتخب البرازيل.

كأس العالم: الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة البرازيل وصربيا

تقابل المنتخبان في تجربة ودية العام 2014 فاز بها المنتخب البرازيلي بنتيجة 1-0.
كريم محمد

يفتتح المنتخب البرازيلي مشواره ببطولة كأس العالم 2022 بمواجهة صربيا في الجولة الأولى للمجموعة السابعة للنسخة المقامة في قطر.

وتقام مواجهة بين الكاميرون وسويسرا في إطار المجموعة نفسها، اليوم الخميس أيضا.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي، أبرز ملامح مواجهة البرازيل وصربيا.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (لوسيل) في الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، بتوقيت قطر.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 2 بصوت المعلق حفيظ دراجي وقناة الكأس اكسترا 1 بصوت المعلق أحمد الطيب وقناة الكأس اكسترا 2 بصوت المعلق مشاري القرني.

منتخب البرازيل.
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تاريخ المواجهات

تقابل المنتخبان في تجربة ودية العام 2014 فاز بها المنتخب البرازيلي بنتيجة 1-0.

وتغلب المنتخب البرازيلي على حساب صربيا بنتيجة 2-0 في كأس العالم 2018.

تشكيل البرازيل

يتطلع المنتخب البرازيلي لاستعادة لقب كأس العالم الغائب منذ العام 2002 وتحقيق البطولة.

وقال تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إنه يقود منتخب يملك تاريخا كبيرا في كرة القدم ويبحث عن تحقيق اللقب.

وأوضح أنه لا يتحمل مسؤولية غياب لقب المونديال عن أحضان البرازيل منذ 20 عاما، ولكنه يتطلع لإنقاذ السامبا وحصد اللقب الغائب وتحقيق الفوز بهذه النسخة.

ويعتمد المنتخب البرازيلي على كوكبة من النجوم في تشكيلة تيتي التي تضم على الأرجح حارس المرمى أليسون باكير وأمامه الرباعي دانيلو وتياغو سيلفا وماركينيوس وأليكس ساندرو في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط كاسيميرو وفريد ولوكاس باكيتا مع مثلث الهجوم رافينيا ونيمار وريتشارليسون.

منتخب البرازيل.
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أوراق صربيا

يحلم المنتخب الصربي بمفاجأة في مواجهة البرازيل وحصد النقاط الثلاث في مواجهة راقصي السامبا لتكرار سيناريو خسارة الأرجنتين أمام السعودية.

وقال المدرب دراجان ستويكوفيتش، المدير الفني لمنتخب صربيا، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إنه لا يخشى مواجهة أي منافس حتى البرازيل رغم اعترافه بصعوبة المهمة.

ويبدو اللاعب فيليب كوستيتش مهددا بالغياب عن صفوف المنتخب الصربي في مواجهة البرازيل بسبب الإصابة.

ويعتمد المنتخب الصربي على تشكيلة تضم حارس المرمى فانيا ميلنكوفيتش وأمامه ميلوس فيلكوفيتش وستراهينيا بافلوفيتش ونيكولا ميلنكوفيتش في خط الدفاع.

منتخب البرازيل.
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ويقود خط الوسط نيمانيا جوديل وساسا لوكيتش وأندريا زيفكوفيتش وداركو لازوفيتش، بينما يقود خط الهجوم دوشان فلاهوفيتش ودوشان تاديتش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندرلييج البلجيكي الأسبق، لـ"إرم نيوز" إن المنتخب البرازيلي لن يكون في نزهة أمام صربيا، خاصة في ظل مفاجآت كأس العالم الحالية.

وأوضح أن منتخب صربيا لديه نجوم مميزون، خاصة في الدوري الإيطالي وعلى رأسهم فلاهوفيتش، مؤكدا أن المنتخب البرازيلي مطالب بحسم الأمور مبكرا لتجنب سيناريو السقوط في فخ المفاجآت.

كأس العالم 2022

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