كأس العالم: الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة البرازيل وصربيا



تاريخ المواجهات

تقابل المنتخبان في تجربة ودية العام 2014 فاز بها المنتخب البرازيلي بنتيجة 1-0.

وتغلب المنتخب البرازيلي على حساب صربيا بنتيجة 2-0 في كأس العالم 2018.

تشكيل البرازيل

يتطلع المنتخب البرازيلي لاستعادة لقب كأس العالم الغائب منذ العام 2002 وتحقيق البطولة.

وقال تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إنه يقود منتخب يملك تاريخا كبيرا في كرة القدم ويبحث عن تحقيق اللقب.

وأوضح أنه لا يتحمل مسؤولية غياب لقب المونديال عن أحضان البرازيل منذ 20 عاما، ولكنه يتطلع لإنقاذ السامبا وحصد اللقب الغائب وتحقيق الفوز بهذه النسخة.

ويعتمد المنتخب البرازيلي على كوكبة من النجوم في تشكيلة تيتي التي تضم على الأرجح حارس المرمى أليسون باكير وأمامه الرباعي دانيلو وتياغو سيلفا وماركينيوس وأليكس ساندرو في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط كاسيميرو وفريد ولوكاس باكيتا مع مثلث الهجوم رافينيا ونيمار وريتشارليسون.