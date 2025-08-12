أقوى 5 مواجهات في الجولة الأولى للدوري السعودي

أعلنت إدارة المسابقات برابطة دوري روشن للمحترفين مواعيد مباريات المنافسات المحلية في الموسم الجديد 2025 - 2026 وسط ترقب لمنافسات مثيرة.

وحقق الاتحاد لقب دوري روشن في الموسم الماضي بقيادة مديره الفني الفرنسي لوران بلان بخلاف فوزه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفيما يلي أبرز 5 مواجهات في الجولة الأولى للدوري السعودي:

الأهلي ضد نيوم

لا شك أن مواجهة الأهلي ونيوم واحدة من اللقاءات الحافلة بالندية خاصة أن نادي نيوم الصاعد حديثاً من دوري يلو دعم صفوفه بصفقات مدوية بخلاف أن الأهلي أحد الفرق العريقة في الدوري السعودي وحامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتقام هذه المواجهة يوم الخميس 28 أغسطس الجاري على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

ويستعد الأهلي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله لخوض غمار موسم شاق وقوي من أجل المنافسة لتحقيق لقب الدوري ودعم الفريق صفوفه بعدة صفقات على رأسها الفرنسي إنزو ميلو بجانب محمد عبد الرحمن لاعب وسط الاتفاق وعبد الإله الخيبري لاعب الرياض وصالح أبو الشمات جناح الخليج.

نادي نيوم يفتتح مشواره في الدوري ويخوض أول مباراة في تاريخه بدوري روشن بقيادة مديره الفني الجديد الفرنسي كريستوف غالتييه.

ونجح نيوم في إبرام صفقات مميزة على رأسها الفرنسي ألكسندر لاكازيت والحارس البولندي مارسين بولكا بجانب المدافع ناثان زيزي.

التعاون والنصر

يخوض النصر ضربة البداية أمام مضيفه التعاون على ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية" يوم الجمعة 29 أغسطس الجاري في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

ويدخل النصر هذه المواجهة بذكريات لقاء ثمن نهائي كأس الملك في الموسم الذي شهد ذكرى سيئة بخروج الفريق النصراوي مبكراً وبالتالي المفاجآت قد تكون حاضرة في مواجهة ضربة البداية بالدوري.

ويقود النصر مدربه الجديد البرتغالي جورجي جيسوس، وجدد الفريق عقد قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو بجانب انضمام مواطنه جواو فيليكس وأيضاً عبد المالك الجابر ونادر الشراري بخلاف المدافع الإسباني إينيغو مارتينيز.

ويطمع التعاون في تحقيق نتيجة إيجابية بقيادة مديره الفني البرازيلي بريكيلس شاموسكا صاحب الخبرات في الكرة السعودية.

وانضم الظهير الأيسر الفنزويلي ريني ريفاس لتدعيم صفوف التعاون بجانب عادل فلاتة واستعارة عبد الإله هوساوي لاعب الاتحاد.

الأخدود والاتحاد

يأمل الأخدود مفاجأة الاتحاد حامل اللقب في المواجهة التي تقام في التاسعة مساء يوم السبت 30 أغسطس الجاري على ملعب "الأمير هذلول".

ويطمع الاتحاد في تقديم بداية قوية لموسمه الجديد بعد الاحتفاظ بخدمات مدربه الفرنسي لوران، وتدعيم صفوف الفريق بخدمات حامد الغامدي لاعب وسط الاتفاق ومحمد برناوي مدافع الهلال ومحمد هزازي لاعب النصر وعودة الثنائي المعار فيصل الغامدي ومروان الصحفي.

ويراهن الأخدود بقيادة مدربه البرتغالي باولو سيرجيو على بعض العناصر مثل حارس بورتو البرتغالي صامويل واللاعب جوغكان جيل لاعب قاسم باشا التركي وكوراي جونتر لاعب فيرونا الإيطالي.

الهلال والرياض

الديربي سيحضر مبكراً في العاصمة السعودية بين الهلال وضيفه الرياض يوم الجمعة 29 أغسطس على ملعب "المملكة أرينا" في الساعة السادسة و50 دقيقة.

الهلال يخوض أول مباراة له هذا الموسم مع مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي بعد أن دعم صفوفه بصفقات مدوية مثل ثيو هيرنانديز وداروين نونيز.

طرف الديربي الآخر هو نادي الرياض الباحث عن تحقيق مفاجأة بقيادة مدربه الإسباني خافيير كاليخا مع عناصره المنضمة حديثاً مثل الفرنسي تيدي أوكو والإسباني سيرجيو غونزاليز وأحمد خاطر ومحمد الخيبري وسليمان هزازي.

القادسية والنجمة

يسعى القادسية لتقديم بداية قوية في الدوري حين يواجه النجمة الصاعد حديثاً للدوري.

ويطمع القادسية في المنافسة على اللقب بعدما دعم صفوفه بصفقات رائعة مثل ماتيو ريتيغي هداف الدوري الإيطالي وغابرييل كارفالهو ومصعب الجوير وياسر الشهراني.

وصعد النجمة لدوري روشن ويقود الفريق المدرب البرتغالي ماريو سيلفا، وضم الفريق بعض اللاعبين الجدد مثل روميل كيوتو وفهد عبد الرازق وناصر الهليل وعمار النجار.