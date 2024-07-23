كشف نادي ريال مدريد عن تحقيقه إيرادات قياسية تتجاوز المليار يورو، وهو رقم لم يصل إليه أي نادٍ لكرة القدم حتى الآن.

وتمكّن النادي الملكي من تحقيق موسم ناجح، بعد تتويجه بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ35 في تاريخه، ورفعه لقبه الخامس عشر في دوري أبطال أوروبا (رقم قياسي)، إثر فوزه في النهائي الذي أقيم على ملعب "ويمبلي" على بروسيا دورتموند الألماني (2-0).

وقال النادي، في بيان رسمي، إنه يحتفظ بوضع مالي قوي مع صافي ثروة يبلغ 574 مليون يورو.

وأضاف البيان: "وصل الدخل لموسم 2023-24، باستثناء انتقالات اللاعبين، إلى مليار و73 مليون يورو، أي بزيادة 27% على العام السابق".

وأوضح أن "ريال مدريد حقق أرباحا بقيمة 16 مليون يورو في السنة المالية 2023-24".

وشدد البيان: "على الصعيد الرياضي، حقق فريق كرة القدم الأول لقب دوري أبطال أوروبا، وهو السادس خلال الفترة من 2014 إلى 2024، بالإضافة إلى لقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، وفيما يتعلق بفريق كرة السلة الأول، حقق ألقاب الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني، كما وصل إلى نهائي الدوري الأوروبي، وقد انعكس ذلك على زيادة الإيرادات، ولكن أيضا على زيادة النفقات، خاصة تلك المتعلقة بمكافآت الموظفين والرياضيين".

وتابع: "فيما يتعلق بالملعب، على الرغم من أن أعمال تطوير الأعمال في مشروع التجديد لم تكتمل بعد، فإن هناك زيادة تدريجية في سعة الملعب واستغلاله التجاري على مدار السنة المالية، وبدأ في الجزء الأخير من السنة المالية تسويق منتجات أعمال جديدة، خاصة الأحداث الكبرى، ومنتج مميز جديد مرتبط بالمقاعد VIP الجديدة".

أخبار ذات علاقة ريال مدريد يستجيب لشكاوى الجيران.. قيود جديدة على حفلات البرنابيو

وأردف: "من خلال نمو الإيرادات واحتواء النفقات، تمكن النادي على مدى السنوات العشرين الماضية، وحتى في الفترات المالية المتأثرة بجائحة كورونا، من الحفاظ على مستوى النسبة تحت السيطرة من دون المستوى الذي توصي به الجمعية الأوروبية للأندية".