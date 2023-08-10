غوارديولا: تكرار الثلاثية لن يكون ممكنًا

قال المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدرب الفني لمانشستر سيتي إن "فريقه لن يتمكن من تكرار الإنجاز الذي حققه الموسم الماضي بالفوز بثلاثة ألقاب، وذلك قبل مواجهة بيرنلي في مستهل مشوار الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وحصد مانشستر سيتي لقب الدوري خمس مرات في آخر ستة مواسم وفاز بكأس الاتحاد الموسم الماضي وأيضًا دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.

ورغم أنه المرشح الأقوى في كل مسابقة يخوضها هذا الموسم، فإن غوارديولا بدا حذرًا بشأن حظوظ الفريق في الموسم المقبل.

وقال غوارديولا قبل مواجهة مضيفه بيرنلي: "لن يكون من الممكن تكرار ما فعلناه الموسم الماضي، هذا يحدث مرة في العمر".