غوارديولا: تكرار الثلاثية لن يكون ممكنًا
قال المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدرب الفني لمانشستر سيتي إن "فريقه لن يتمكن من تكرار الإنجاز الذي حققه الموسم الماضي بالفوز بثلاثة ألقاب، وذلك قبل مواجهة بيرنلي في مستهل مشوار الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز".
وحصد مانشستر سيتي لقب الدوري خمس مرات في آخر ستة مواسم وفاز بكأس الاتحاد الموسم الماضي وأيضًا دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.
ورغم أنه المرشح الأقوى في كل مسابقة يخوضها هذا الموسم، فإن غوارديولا بدا حذرًا بشأن حظوظ الفريق في الموسم المقبل.
وقال غوارديولا قبل مواجهة مضيفه بيرنلي: "لن يكون من الممكن تكرار ما فعلناه الموسم الماضي، هذا يحدث مرة في العمر".
وقال "ارتقينا إلى أعلى القمم الموسم الماضي، لكننا نزلنا منها في آخر يومين والآن نبدأ من جديد".
وخسر مانشستر سيتي أمام آرسنال بركلات الترجيح 4/1 في كأس الدرع الخيرية يوم الأحد الماضي.
وأضاف بيب "للجميع النوايا ذاتها، وستكون هناك صعوبات كبيرة للارتقاء إلى أعلى مكانة ممكنة. سيحدد أداؤنا ومستوانا وعقليتنا المسار الذي سيتخذه الموسم".
وسيكون بيرنلي بقيادة المدرب فينسن كومباني، قائد سيتي السابق والذي لعب تحت إمرة غوارديولا بين عامي 2016 و2019 قبل أن يبدأ مسيرته التدريبية.
وتولى كومباني مسؤولية الفريق الموسم الماضي وقاده لدوري الأضواء بفوزه بدوري الدرجة الثانية. وأثنى غوارديولا على العمل الذي قام به كومباني في بيرنلي.
وأضاف غوارديولا "تكون للفرق الصاعدة حديثًا الطاقة والحلم بأن تحظى بموسم جيد. فيني يعرفنا خير المعرفة، وقام بعمل رائع الموسم الماضي".
وتابع، المدرب الإسباني "غيَّر تمامًا طريقة لعب بيرنلي بقيادة شون دايك وقدَّم أداءً رائعًا في دوري الدرجة الثانية. قام بعمل رائع، وستكون مباراة صعبة جدًّا".
موقف جفارديول
وقال غوارديولا إن المدافع الكرواتي يوسكو جفارديول قد يشارك في مباراته الأولى مع الفريق أمام بيرنلي في مستهل مشوار الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان مانشستر سيتي أعلن قبل أقل من أسبوع التعاقد مع جفارديول مدافع لايبزيغ لخمس سنوات.
وذكرت تقارير بريطانية أن جفارديول (21 عامًا) انضم مقابل 90 مليون يورو (99.15 مليون دولار)، ليصبح ثاني أغلى مدافع في التاريخ بعد انضمام هاري ماغواير إلى مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (102.20 مليون دولار) في 2019.
ولم يكن اللاعب الكرواتي ضمن تشكيلة الفريق التي خسرت 4/1 بركلات الترجيح أمام أرسنال في كأس الدرع الخيرية يوم الأحد.
وقال غوارديولا عشية مواجهة مضيفه بيرنلي الصاعد حديثًا إلى دوري الأضواء: "إنه جاهز. لقد استقر بصورة جيدة. ناثان آكي هو الآخر جاهز".
وغاب المدافع الهولندي عن تشكيلة مانشستر سيتي في مواجهة أرسنال بملعب ويمبلي بعد تعرضه لإصابة بسيطة خلال جولة الفريق في آسيا استعدادًا للموسم الجديد.