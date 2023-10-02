ماركا: أنشيلوتي تفاجأ بعدوانية الانتقادات ضده بعد خسارة الديربي

كشف خوسيه فيليكس دياز، الصحفي بجريدة "ماركا"، وأحد المقربين من مجلس إدارة نادي ريال مدريد، أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد فوجئ بالانتقادات القاسية والعدوانية التي طالته عقب الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في الديربي بالدوري الإسباني.

وقال خوسيه دياز، في تقرير له، بصحيفة "ماركا"، اليوم الإثنين: "ما بدا وكأنه أزمة كبرى أولى لهذا الموسم، انتهى بانتصارين واستعادة الصدارة، لكن ما يعتبره الجميع الأهم هو استعادة ثقة الجمهور. في ريال مدريد يعتبرون أنهم كانوا ينتظرون المباراة ضد جيرونا لمعرفة رد فعل الفريق، ولكن مرة أخرى قام كارلو أنشيلوتي وفريقه بالتحدي بنجاح".