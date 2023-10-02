ماركا: أنشيلوتي تفاجأ بعدوانية الانتقادات ضده بعد خسارة الديربي
كشف خوسيه فيليكس دياز، الصحفي بجريدة "ماركا"، وأحد المقربين من مجلس إدارة نادي ريال مدريد، أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد فوجئ بالانتقادات القاسية والعدوانية التي طالته عقب الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في الديربي بالدوري الإسباني.
وقال خوسيه دياز، في تقرير له، بصحيفة "ماركا"، اليوم الإثنين: "ما بدا وكأنه أزمة كبرى أولى لهذا الموسم، انتهى بانتصارين واستعادة الصدارة، لكن ما يعتبره الجميع الأهم هو استعادة ثقة الجمهور. في ريال مدريد يعتبرون أنهم كانوا ينتظرون المباراة ضد جيرونا لمعرفة رد فعل الفريق، ولكن مرة أخرى قام كارلو أنشيلوتي وفريقه بالتحدي بنجاح".
وأضاف: "المدرب الإيطالي معتاد جدًا على الانتقادات، لكنه في هذه المناسبة تفاجأ بمدى عدوانية البعض منها. لقد كانت الهزيمة الأولى لهذا الموسم، والانتكاسة الأولى، ورأى عبئًا سلبيًا مفرطًا على الفريق".
وأشار: "صحيح أنه كانت هناك شكوك وفي بعض الأحيان خيبة أمل بسبب رد فعل الفريق ضد أتلتيكو، لكن لا يمكن اعتبار أن الوضع مآساوي، كما أن الأهداف الثلاثة التي استقبلتها شباك الميرنغي في مواجهة أتلتيكو مدريد لم تكن تعني نقطة البداية للبحث عن مدرب جديد، ولا البحث غير الرسمي عن التعاقدات للسوق الشتوية كما تردد، النادي لديه الوقت لتقييم كل الأمور. لا أحد يعرف شيئًا ولا حتى أنشيلوتي".
وضمن ريال مدريد قبل مواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا، قمة ترتيب الدوري الإسباني بعد فوزه الكبير على جيرونا (3-0)، وذلك بعد خسارته المخيبة أمام جاره أتلتيكو مدريد (1-3) في ديربي العاصمة.
وكانت الخسارة على ملعب متروبوليتانو أدت إلى تعرض أنشيلوتي لانتقادات، بسبب خططه التكتيكية، التي عدلها بعد ذلك أمام جيرونا وكان ذلك كافيًا للخروج بفوز مريح على الفريق الكتالوني.
ورفع ريال رصيده إلى 21 نقطة من ثماني مباريات بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الذي تفوق على ضيفه إشبيلية 1- صفر، يوم الجمعة، فيما تراجع جيرونا للمركز الثالث.